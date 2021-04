¿Por qué es importante la transpirabilidad de un colchón?

Ciudad de México.- Un colchón es una inversión para el bienestar propio, por ello es importante que le brindes los cuidados necesarios para extender su tiempo de vida y tengas las mejores noches de descanso. Puedes tener el mejor colchón del mundo, pero si no le das el soporte adecuado tu sueño se verá afectado.



Existen un sinfín de bases de cama, pero solo la correcta ayudará a que el colchón se mantenga transpirable para evitar la aparición de hongos y humedad que deterioran el estado del colchón y pueden afectar a tu salud. Por esta razón, te presentamos algunos tipos de bases y sus beneficios:

Las bases tapizadas ofrecen un gran soporte al colchón ya que son uniformes, sin embargo, no permiten la libre transpiración del aire, obstruyendo la ventilación que debe tener el colchón para su buen funcionamiento. Además, por la falta de aire hace que se caliente el colchón en cada movimiento que des.Este tipo de base se encuentra entre las más comunes y al contrario de la base tapizada, esta permite la libre ventilación del colchón gracias a los espacios que hay entre lámina y lámina. Estas pueden ser de distintos materiales como madera, mdf - tableros de fibras de densidad media - o incluso metal, pero la gran desventaja que tienen es que, al no tener una base continua no existe un soporte completo. Esto tiende a deformar el colchón acortando su duración de vida.

Conociendo la importancia de tener una base de cama de calidad para tu colchón, la marca alemana Emma diseño la Boxbed Emma que gracias a su tecnología de última generación patentada FlexiSlats ofrece un soporte y alivio de la presión óptimos. A pesar de ser del estilo tapizada, su base Airflow asegura la máxima transpirabilidad del colchón permitiendo el libre paso del aire sin dejar del lado el buen estilo minimalista.Otra ventaja de esta base de cama es que la puedes armar tú mismo en menos de lo que dura una siesta. 30 minutos son más que suficientes para tener el kit completo de cama y colchón armado y listo para las mejores noches de descanso.

Ahora que ya conoces un poco más sobre los pros y contras de las bases de cama, es cuestión de que encuentres la que mejor se adapte a ti y a tu colchón para tener un descanso óptimo.

*Fuente: Colchones Emma https://www.emma-colchon.mx/