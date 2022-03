Ciudad de México.- La visión es el sentido más importante para el desarrollo adecuado de los niños. El proceso mediante el que adquieren conocimientos y destrezas depende un 80% de ella, mientras que necesita un 8% de la audición, un 6% del tacto, un 3% del gusto y un 3% de olfato. La salud ocular les da la capacidad de percibir todos los detalles.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el momento del nacimiento, la visión es fundamental para reconocer y responder a los miembros de la familia; así como para el desarrollo cognitivo y social, y el fortalecimiento de las habilidades motoras: la coordinación y el equilibrio.

Desde la primera infancia a la adolescencia, facilita los logros educativos y ayuda a generar conexiones con otras personas, aumentar la autoestima, mantener el bienestar, crear identidad personal y tener buena salud física y mental.

Retraso en el desarrollo

Por lo tanto, los problemas de la vista no diagnosticados son una de las causas del retraso en el desarrollo motor, de lenguaje, emocional, social y cognitivo, y del fracaso escolar. Expertos estiman que uno de cada tres niños con problemas académicos tiene algún inconveniente para ver bien.

Para promover el desarrollo visual de los niños, es importante que tomes en cuenta la estimulación temprana de su visión: Un conjunto de técnicas, juegos y ejercicios, que se recetan conforme la edad del paciente.

¿Por qué es importante la estimulación visual temprana?

Nadie nace con una visión perfeccionada. Según un artículo de la Revista digital sobre discapacidad visual, la estimulación temprana de la vista ayuda a que los niños reconozcan lo que está en su entorno y contribuye al desarrollo de las funciones visuales. Además, apoya al control pleno de los músculos oculares que regulan funciones como la fijación, el seguimiento, la acomodación, el enfoque y el movimiento de los ojos.

Los niños deben recibir estimulación visual lo más temprano posible, idealmente desde el nacimiento, ya que su vista evoluciona en periodos relativamente cortos. La Revista digital sobre discapacidad visual dice que entre los 6 y 7 años ellos están bien adaptados para ver claro y con precisión.

¿Qué puedes hacer para que los niños vean bien?

El cerebro de los más pequeños se puede acostumbrar a los problemas visuales. Como padre de familia, profesor o familiar, tienes que ayudar a estimular su visión, prevenir y detectar a tiempo las anomalías y tratar los problemas con las lentes adecuadas que les permitan desarrollarse sanamente.

“Cuando se hace una mala elección del armazón pediátrico, existe una implicación para la niña o el niño, la cual es que, al no ponérselo, cause el mal apego al tratamiento. Por lo tanto, le debe gustar, tiene que ser flexible y cómodo para que lo use todo el tiempo y no se lo quite ni para las fotos”, dice el doctor Luis Javier Cárdenas, Cirujano Oftalmólogo Pediatra y embajador de Essilor.

Hay más de 11 millones de niños que necesitan corrección visual en México. Visita a tu especialista en salud visual de confianza, quien es el único capacitado para evaluar, recetar la estimulación visual que más le conviene y decidir un tratamiento adecuado. No dejes pasar las revisiones semestrales y cuida la salud ocular de los más pequeños del hogar.

*Fuente: Essilor