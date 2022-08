Por qué es difícil hacer entrar en razón a alguien de sus falsas creencias

WASHINGTON.-La mayoría de la gente piensa que adquiere sus creencias usando un alto estándar de objetividad.

Pero las discusiones recientes entre personas sobre temas como los derechos de las personas trans, las vacunas o Roe v. Wade apuntan a una realidad diferente.

Considere la decisión de la Corte Suprema de EU de anular Roe v. Wade. Hay mucha evidencia que demuestra que los abortos ampliamente accesibles conducen a resultados más seguros para los niños y las personas que pueden quedar embarazadas.

Además, los datos sugieren que las prohibiciones del aborto son ineficaces, dañinas y peligrosas. Un compromiso con la vida, entonces, debe privilegiar la atención integral de la salud de quienes pueden quedar embarazadas, incluidos los abortos.

"Parece que hay una desconexión: las personas no tienen argumentos basados en hechos", dice Lara Millman, estudiante de doctorado en Filosofía de la Universidad de Dalhousie.

El mundo está hiperespecializado

Hay una razón por la cual los hechos se pierden rápidamente en argumentos contenciosos: las personas individuales no tienen los recursos para comprender profundamente los problemas sociales complejos. Esto se debe, en parte, a que el mundo en el que vivimos está hiperespecializado. Esto significa que toda la información confiable se produce gracias a vastos campos de estudio interconectados. Los humanos hemos dividido el trabajo cognitivo para que podamos saber mucho más colectivamente que individualmente.

Por ejemplo, la integridad estructural de un puente o el funcionamiento interno de un teléfono celular son cosas que el colectivo "nosotros" comprende mejor juntos.

Pero esta característica del conocimiento humano es nuestra ruina cuando se trata de la persistencia de creencias socialmente erróneas.

Durante las discusiones sobre temas sociales entre personas con opiniones diferentes, una persona a menudo termina insistiendo en que si la otra fuera racional y pudiera ver la evidencia, cambiaría de opinión.

Las conversaciones con personas que tienen creencias mal informadas pueden ser desafiantes y estancadas.

Las creencias socialmente problemáticas o falsas incluyen ideas racistas, homofóbicas, transfóbicas y misóginas. Estas ideas pueden tener consecuencias sociales negativas significativas, especialmente para quienes pertenecen a comunidades marginadas.

Las creencias falsas son omnipresentes en parte debido a la naturaleza colectiva del conocimiento humano. Como individuos, no podemos evaluar todos los problemas, ya que requieren conocimientos especializados. Y aunque algunos pueden argumentar que "haga su propia investigación", las personas no necesariamente tienen acceso a las mejores vías para realizar una investigación justa. No solo eso, muchos prefieren apegarse a su propio conjunto de creencias.

Encontrar a alguien de confianza

Debido al gran volumen de información que es relevante para cualquier problema social dado, las personas han desarrollado atajos psicológicos, o heurísticas, para orientarlos en la dirección "correcta". Estos atajos tienen poco que ver con la evidencia y mucho más con evaluar en quién podemos confiar.

Quizás, como era de esperar, la medida en que encontramos a una persona confiable se calibra de acuerdo con nuestras comunidades sociales. Nos asociamos naturalmente con personas que comparten nuestros valores: los procesos psicológicos nos alientan a adquirir valores de nuestras comunidades y tendemos a buscar personas de ideas afines.

Nuestras comunidades sociales determinan radicalmente a quién vemos como digno de confianza. Nuestros grupos sociales determinan nuestras actitudes políticas, oscurecen qué evidencia contará como significativa y moderan el grado en que la mayoría de la gente evalúa cómo sus creencias se corresponden con lo que dicen los expertos.

Tendemos a obtener nuestro conocimiento de nuestra comunidad.

Las personas que ya están en nuestras comunidades parecerán ser las más informadas, incluso si no tienen experiencia ni comprensión, e incluso cuando están perpetuando creencias falsas.

Si bien puede parecer que las creencias precisas se adquieren fácilmente, las personas no son tan hábiles cuando se trata de determinar qué es verdad, ni están equipadas para determinar quiénes son los expertos apropiados.

Las creencias problemáticas persisten porque nuestras circunstancias psicológicas y sociales no nos sitúan adecuadamente para evaluar los problemas. Esta es en parte la razón por la cual el razonamiento por sí solo no cambiará la opinión de las personas.

Las creencias problemáticas son tan atractivas, entonces, porque son fáciles.

Desde la perspectiva de una persona que vive en una comunidad comprometida con creencias socialmente problemáticas, casi siempre hay más “evidencia confiable” de alguien que conocen.

"En lugar de la aceptación complaciente de creencias mal informadas, necesitamos movimientos institucionales para cultivar la confianza entre los expertos y el público", subraya Millman.

"Quizás lo más importante es que necesitamos cultivar un compromiso compartido para reconocer la humanidad en los demás. Llegar a una creencia problemática es fácil, pero construir un mundo mejor requiere relaciones y coaliciones auténticas a través de las líneas comunitarias", agrega.

Artículo original en The Conversation