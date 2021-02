Por qué el hijo de Eugenia de York y Jack Brooksbank no será príncipe

"Su Alteza Real la princesa Eugenia, de forma segura, dio a luz a un hijo el día de hoy, 9 de febrero de 2021 a las 8:55 horas en el Hospital de Portland. Jack Brooksbank estuvo presente", con este mensaje dio a conocer la cuenta oficial de la familia real británica la llegada de su nuevo integrante, un nacimiento por demás esperado por los Windsor, ya que es el primer nieto del príncipe Andrés, duque de York, quizá el hijo más polémico de la reina en los últimos meses por su vínculo con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, quien fue acusado de pedofilia.

No obstante el nacimiento, que ya acapara la atención del mundo, tiene una particularidad y es que el primogénito de la princesa Eugenia no recibirá el título de príncipe, una decisión que no le compete a la mamá del niño y tampoco a la reina Isabel II, sino que es una regla desde 1917 que impuso el rey Jorge V, abuelo de la actual monarca.

Según el entonces soberano, el título de príncipe y princesa sólo pasaría a los bisnietos del rey por la vía masculina, es decir, que a los hijos de Eugenia por ser bisnieta de Isabel II no les corresponderá estos títulos, al igual que Zara Tindall, hija de la princesa Ana, a la hermana de Eugenia, Beatriz de York hija del príncipe Andrés y a Lady Luisa, hija del príncipe Eduardo.

Por el contrario, a los hijos de los príncipes Guillermo y Harry, hijos del príncipe Carlos, a Peter Phiilips, hijo de la princesa Ana y a Jacobo, hijo del príncipe Eduardo, si les corresponderá llevar este título, a menos que sus padres prefieran que no sea así, como en el caso del príncipe Harry, que decidió junto a su esposa Meghan Markle, que Archie Harrison no llevara este título. No obstante, no son los únicos, la única hija de Isabel II eligió que tampoco sus hijos lo llevaran, así como el hijo más chico de la monarca, el príncipe Eduardo.

El hijo de Eugenia de York no será por mucho tiempo el bisnieto más chico de Isabel II, ya que otra de sus nietas, Zara Tindall, también le dará la bienvenida en los próximos días a su tercer hijo junto a su esposo Mike Tindall con quien además procreó a Mia Grace y Lena Elizabeth.