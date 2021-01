Por qué el calendario de 1993 es idéntico al del 2021

CIUDAD DE MÉXICO.-El calendario gregoriano, que es el utilizado en casi todo el mundo, tiene la particularidad de que se repite cada 28 años.

Es decir, cuando transcurre ese periodo de tiempo, las fechas coinciden, como este 2021 con el de 1993.

Según la web “When Can I Reuse This Calendar?”, en 2017 se pudo utilizar los almanaques de 2006, 1995, 1989, 1978, 1967, 1961, 1950, 1939, 1933 y 1922.

Esto sucede ya que 28 es el múltiplo común más bajo del ciclo de 4 años de los años bisiestos y los 7 días de la semana, según la publicación hecha por el museo de Artes Aplicadas y Ciencias de Australia, en el año 2010.

El calendario que utilizamos es resultado de una reforma al calendario juliano ordenada por el Papa Gregorio XIII en el siglo XVI, revela la UNAM.

Con esta reforma se compensó la diferencia que se había acumulado desde el año 45 antes de nuestra, cuando el emperador romano Julio César estableció el calendario que se conoció como juliano y que consideraba al año de 365.25 días.

Frente a este problema, en 1582 el Papa Gregorio XIII reformó el calendario juliano por el que se empezó a llamar calendario gregoriano, que actualmente utilizamos.

Esa reforma tuvo tres aportaciones, dice Armando García de León, del Instituto de Geografía, de la UNAM. En la primera se eliminaron diez días del calendario: del jueves 4 de octubre (juliano) se pasó al viernes 15 de octubre (gregoriano). El objetivo fue ajustar con mayor precisión la diferencia entre el calendario y la duración de la órbita de la Tierra alrededor del Sol para que las fechas de la liturgia católica coincidieran con el equinoccio de primavera.

La segunda aportación fue la modificación de la regla de los años bisiestos. En el calendario juliano se estableció que un año sería bisiesto cuando fuera divisible exactamente entre cuatro, y esto ocurría cada cuatro años.

“Sin embargo, si el año solar durara 365.25 días estaría perfecto, pero como su duración es de algunos minutos menos que el año común observaron que de todas maneras las fechas litúrgicas se iban a desajustar otra vez, más lentamente, pero se les iban a empezar a perder otra vez”.

“Para ajustar lo mejor posible los minutos de diferencia, determinaron que los años centenarios que no fueran divisibles entre 400 se eliminarían como bisiestos. Así pues, 1800 y 1900 no fueron bisiestos porque no son divisibles entre 400, pero el año 2000 sí fue bisiesto por esta regla. El próximo año centenario bisiesto será el 2400”, explicó el investigador. “Con uno de cada tres años centenarios se evita un día más, y el desajuste entre el año solar y el año calendario es mucho menor”.

Efemérides de 1993 que tendrán el mismo día en 2021

El 1 de enero de 1993 Checoslovaquia, tras 74 años de historia, se divide en dos nuevos estados: Eslovaquia y la República Checa.

El 1 de enero de 1993 Entra en circulación el Nuevo Peso, la actual moneda mexicana, la cual equivale a 1000 pesos anteriores.

El 1 de enero de 1993 Se creó el Mercado interior de la Unión Europea

El 2 de enero de 1993 en Ginebra (Suiza) se reúnen las tres partes en conflicto en Bosnia-Herzegovina.

El 3 de enero de 1993 George Bush y Borís Yeltsin firman el acuerdo de desarme nuclear START II, para reducir los arsenales nucleares.

El 5 de enero de 1993 en las islas Shetland se esparcen los 84 700 litros de petróleo del carguero Braer.

El 7 de enero de 1993 la cuarta república de Ghana se inaugura, con Jerry Rawlings como presidente.

El 8 de enero de 1993 enfrentamientos armados entre somalíes y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

El 12 de enero de 1993 en París, 120 países firman un acuerdo para prohibir las armas químicas.

El 13 de enero de 1993 el Endeavour, del Programa del transbordador espacial de la NASA, es lanzado al espacio por tercera vez como parte de la misión STS-54 desde el Centro Espacial Kennedy.

El 15 de enero de 1993 en Sicilia, la policía arresta al capo de la mafia Salvatore Riina, la Bestia, que llevaba tres décadas fugitivo.

El 17 de enero de 1993 el compositor Carmelo Bernaola ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

El 20 de enero de 1993 en los Estados Unidos, Bill Clinton asume como presidente.

El 21 de enero de 1993 en el norte de Irak, aviones estadounidenses disparan contra un radar, primer acto de este tipo dentro de la nueva administración Clinton.

El 22 de enero de 1993 en España, la banda terrorista ETA asesina a José R. Domínguez Burillo, un funcionario de prisiones.

El 22 de enero de 1993 en Yugoslavia, el ejército croata lanza una ofensiva contra el territorio de Krajina, enclave ocupado por los serbios en Croacia, después de un año de tregua entre ambas facciones.

El 24 de enero de 1993 en Ankara (Turquía), el periodista y escritor Uğur Mumcu es asesinado mediante un coche bomba.

El 25 de enero de 1993 en Langley (Estados Unidos), un tiroteo en el cuartel general de la CIA acaba con dos muertos.

El 26 de enero de 1993 el expresidente de Checoslovaquia, Václav Havel, es elegido primer presidente de la República Checa.

El 27 de enero de 1993 en España se encuentran los cuerpos de las adolescentes asesinadas en el Crimen de Alcácer.

El 27 de enero de 1993 en Madrid mueren seis personas al caer sobre ellas la marquesina de un cine.

El 30 de enero de 1993 en Colombia, un grupo terrorista (posiblemente el Cártel de Medellín) realiza un atentado terrorista en el centro de Bogotá. Mueren 25 personas y quedan 70 heridas.

El 1 de febrero de 1993 en la Comunidad Valenciana se constituye la Policía Autónoma.

El 3 de febrero de 1993 en una inspección hospitalaria en Bañolas (Gerona, España) se descubre un nuevo caso de mutilación genital femenina en la hija de un emigrante de Gambia.

El 4 de febrero de 1993 se realizaba en la órbita de la Tierra el experimento Znamya-2. En el espacio, la vela solar se desplegó por primera vez, y se llevó a cabo la iluminación artificial de la Tierra mediante la luz solar reflejada.

El 6 de febrero de 1993 Bélgica se convierte en estado federal.

El 7 de febrero de 1993 la Bolsa española cayó un 23% en el pasado año 1992.

El 9 de febrero de 1993 El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, publica su álbum titulado Animal nocturno.

El 10 de febrero de 1993 en España, Mario Conde pacta con la banca estadounidense J. P. Morgan la ampliación de capital de Banesto.

El 11 de febrero de 1993 en España se crean las dos primeras universidades privadas de Madrid: la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad CEU San Pablo.

El 12 de febrero de 1993 Se llega a un acuerdo entre el Gobierno sudafricano y el Congreso Nacional Africano (CNA) para formar un gobierno interino de unidad nacional tras las elecciones, lo que ayudará a suavizar la transición del apartheid (racismo) a la democracia.

El 12 de febrero de 1993 en Reino Unido, dos niños de 10 años de edad, llamados John Venables y Robert Thompson, secuestran y asesinan a James Patrick Bulger, un niño de 2 años de edad, dejándolo en las vías del tren, no sin antes golpearlo y torturarlo.

El 15 de febrero de 1993 en Madrid, la policía desarticula una banda de trata de blancas que había introducido ilegalmente en España a más de 2000 ciudadanas dominicanas para dedicarlas a la prostitución.

El 15 de febrero de 1993 en Eslovaquia, Michal Kováč es elegido primer presidente.

El 16 de febrero de 1993 en España, Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza, es elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española.

El 17 de febrero de 1993 en Jerez de la Frontera (España), el alcalde Pedro Pacheco es expulsado del Partido Andalucista por su continua crítica contra otro líder del partido, Alejandro Rojas-Marcos, alcalde de Sevilla.

El 19 de febrero de 1993 aparecen fragmentos del cráneo de Adolf Hitler en un tintero del Archivo Estatal de Rusia, procedentes de sus restos calcinados y desenterrados por la Unión Soviética en Berlín en 1945.

El 22 de febrero de 1993 la ONU aprueba la creación de un Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.

El 23 de febrero de 1993 los países de la OEA firman la Declaración de Cartagena de Indias, en la que se insta a educar a los pueblos para la democracia.

El 25 de febrero de 1993 en Cataluña se hace oficial el himno de "Los segadores" (Els segadors)

El 26 de febrero de 1993 en Nueva York se produce una explosión en las Torres Gemelas.

El 28 de febrero de 1993 en Waco (Texas), agentes del Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms se incorporan al asedio de la iglesia davidiana para intentar arrestar a su líder David Koresh. Cuatro agentes y cinco miembros davidianos mueren en el primer tiroteo del asedio.

El 8 de marzo de 1993 en Francia, Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar gana el premio César a la mejor película extranjera.

El 10 de marzo de 1993 en la República Argentina se cancelan los Servicios Interurbanos de Pasajeros, por el cierre de Ferrocarriles Argentinos por decisión de Carlos Menem

El 12 de marzo de 1993 Corea del Norte anuncia que se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear y rechaza permitir que inspectores entren en las instalaciones nucleares.

El 14 de marzo de 1993 Andorra aprueba su Constitución en referéndum popular.

El 14 de marzo de 1993 en Nueva York (Estados Unidos), la ONU denuncia a seis jefes militares de El Salvador por el asesinato de jesuitas.

El 20 de marzo de 1993 en Rusia, el presidente Borís Yeltsin disuelve el Parlamento y asume poderes especiales, medidas declaradas inconstitucionales tres días después.

El 22 de marzo de 1993 en España, el juez del Tribunal Supremo, Marino Barbero, recibe el informe de unos peritos de Hacienda referido al escándalo Filesa, en el que se afirma que esta empresa recibió más de mil millones de pesetas por informes inexistentes.

El 23 de marzo de 1993 Noruega, Austria, Finlandia y Suecia comenzarán conversaciones para su ingreso en la Comunidad Europea.

El 24 de marzo de 1993 descubrimiento del cometa Shoemaker-Levy 9.

El 27 de marzo de 1993 en Madagascar, Albert Zafy se convierte en presidente.

El 27 de marzo de 1993 en la República Popular China, Jiang Zemin es nombrado presidente.

El 27 de marzo de 1993 en Níger, Mahamane Ousmane se convierte en presidente.

El 1 de abril de 1993 el Gobierno español remite para su dictamen al Consejo Económico y Social un nuevo modelo de relaciones laborales que afectará a la legislación laboral y a las modalidades de contratos.

El 8 de abril de 1993 la República de Macedonia se convierte en miembro de la ONU.

El 13 de abril de 1993 El cantante puertorriqueño Ricky Martin, publica su segundo álbum de estudio como solista titulado Me amarás. producido en Madrid por el español Juan Carlos Calderón.

El 19 de abril de 1993 en la localidad estadounidense de Waco (Texas), el FBI toma de manera violenta el local donde se encontraba la secta davidiana de David Koresh termina en un incendio con 81 muertos.

El 20 de abril de 1993 La banda estadounidense de rock Aerosmith, publica su 11.º álbum de estudio titulado Get a Grip.

El 20 de abril de 1993 en España, el grupo musical vasco Negu Gorriak publica Borreroak Baditu Milaka Aurpegi, su disco más conocido.

El 22 de abril de 1993 en Estados Unidos se crea la versión 1.0 del navegador de internet Mosaic.

El 23 de abril de 1993 los eritreos votan abrumadoramente por la independencia de Etiopía en un referéndum supervisado por las Naciones Unidas.

El 23 de abril de 1993 el político de Sri Lanka, Lalith Athulathmudali, es asesinado mientras se dirigía a una reunión, aproximadamente cuatro semanas antes de las elecciones del Consejo Provincial para la Provincia Occidental.

El 25 de abril de 1993 en Washington D. C. tiene lugar una manifestación, de entorno al millón de personas, por la igualdad de derechos de la población gay, lesbiana y bisexual.

El 27 de abril de 1993 cerca de Libreville (Gabón) se estrella un avión con destino a Dakar (Senegal). Pierden la vida todos los miembros de la Selección de fútbol de Zambia, que iban a jugar un partido eliminatorio contra la selección senegalesa.

El 28 de abril de 1993 en Libreville el avión que transportaba a la selección zambiana de fútbol sufre un accidente después de despegar del aeropuerto y cae al mar frente a las costas de Gabón. No hay supervivientes.

El 30 de abril de 1993 en los Estados Unidos inicia sus transmisiones Cartoon Network Latinoamérica

El 30 de abril de 1993 en Suiza, la CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) anuncia que Internet será gratis sin honorarios debidos.

El 30 de abril de 1993 en pleno Abierto de Hamburgo (Alemania), la tenista yugoslava Monica Seles es apuñalada por un fanático de su contrincante (que por su demencia no fue encarcelado).

El 30 de abril de 1993 en España, el ingeniero Amable Liñán obtiene el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

El 3 de mayo de 1993 en Italia, Giulio Andreotti pide al Senado que autorice el procesamiento que se ha pedido contra él.

El 4 de mayo de 1993 en Andorra entra en vigor la Constitución.

El 7 de mayo de 1993 en España, el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza, obtiene el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

El 9 de mayo de 1993 en Paraguay, Juan Carlos Wasmosy es elegido como nuevo presidente de Paraguay.

El 10 de mayo de 1993 en Ecuador, tras el deslizamiento de un cerro que sepultó a más de 200 personas, los equipos de rescate localizan más de 50 cadáveres.

El 11 de mayo de 1993 el dúo australiano de soft rock Air Supply, lanza al mercado su décimo segundo álbum de estudio titulado The Vanishing Race, producido por el productor chileno Humberto Gatica (n. 1951).

El 14 de mayo de 1993 en los Estados Unidos, científicos estadounidenses prueban por primera vez un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años de edad.

El 15 de mayo de 1993 se celebra en Millstreet (Irlanda), la XXXVIII Edición de Eurovisión. El tema del país anfitrión, «In your eyes» de la solista Niamh Kavanagh, es el vencedor.

El 17 de mayo de 1993 los ministros de Cultura de la Unión Europea declaran patrimonio cultural europeo al Camino de Santiago.

El 18 de mayo de 1993 en Dinamarca, el pueblo responde afirmativamente al referéndum con respecto al Tratado de Maastricht.

El 21 de mayo de 1993 los cascos azules de la ONU desplegados en la antigua Yugoslavia, reciben el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

El 21 de mayo de 1993 Octavio Lepage es nombrado nuevo presidente interno de Venezuela.

El 21 de mayo de 1993 La Corte Suprema de Justicia de Venezuela da el fallo al antejuicio de mérito contra el presidente Carlos Andrés Pérez por el delito de Malversación de caudales públicos de los 250 millones de la Partida Secreta.

El 23 de mayo de 1993 en Camboya se realizan elecciones tras trece años de guerra civil.

El 24 de mayo de 1993 Microsoft desarrolla el sistema operativo Windows NT.

El 24 de mayo de 1993 Eritrea declara formalmente su independencia, con lo que se convierte en el quincuagésimo segundo Estado libre del continente africano.

El 25 de mayo de 1993 en Guatemala, un golpe de estado derroca al presidente guatemalteco Jorge Serrano (el Serranazo). Más tarde se sabrá que fue un autogolpe.

El 25 de mayo de 1993 El cantautor español José Luis Perales, publica su Gente maravillosa.

El 26 de mayo de 1993 Olympique de Marsella logra ganar la Liga de Campeones de la UEFA

El 26 de mayo de 1993 José Antonio Marina logra el Premio Nacional de Ensayo por su obra Elogio y refutación del ingenio.

El 31 de mayo de 1993 en la ciudad de Guatemala, Jorge Serrano Elías renuncia a su cargo como presidente.

El 1 de junio de 1993 Gustavo Adolfo Espina es nombrado presidente interno de Guatemala.

El 1 de junio de 1993 en el marco del sitio de Sarajevo, sucede un atentado durante un partido de fútbol: 15 muertos y 133 heridos.

El 4 de junio de 1993 en Cuba, la cosecha de azúcar se estanca en los 4 millones de toneladas, la peor de los últimos años.

El 4 de junio de 1993 en Venezuela, Ramón J. Velásquez es elegido como nuevo presidente interino de este país hasta el 2 de febrero de 1994.

El 5 de junio de 1993 Ramiro de León Carpio es elegido como nuevo presidente de Guatemala en sustitución de Jorge Serrano Elías.

El 5 de junio de 1993 Ramón J. Velásquez asume como presidente interino de Venezuela hasta el 2 de febrero de 1994.

El 6 de junio de 1993 en España se realizan elecciones generales. Felipe González reelegido presidente por cuarta vez consecutiva.

El 6 de junio de 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada es elegido como nuevo presidente de Bolivia por primera vez.

El 6 de junio de 1993 Ramiro de León Carpio jura como nuevo presidente de Guatemala, tras el autogolpe llamado "Serranazo" del expresidente Jorge Serrano Elías.

El 6 de junio de 1993 en Italia se realiza la primera ronda de los comicios regionales, proviciales y municipales.

El 13 de junio de 1993 Juan Pablo II cierra en Sevilla el 45.º Congreso Eucarístico Internacional.

El 14 de junio de 1993 en Viena se inaugura la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos.

El 18 de junio de 1993 en Guatemala, Arturo Herbruger Asturias es elegido como nuevo vicepresidente de ese país. en sustitución de Gustavo Adolfo Espina Salguero.

El 22 de junio de 1993 en Estados Unidos, La cantautora cubana-estadounidense Gloria Estefan, lanza al mercado su tercer álbum de estudio como solista y primer álbum realizado en español titulado Mi tierra.

El 22 de junio de 1993 El cantante mexicano Luis Miguel, lanza al mercado su noveno álbum de estudio titulado Aries.

El 23 de junio de 1993 en Lausana (Suiza) se inaugura el Museo Olímpico.

El 25 de junio de 1993 Declaración y Programa de Acción de Viena es adoptada.

El 25 de junio de 1993 Kim Campbell es elegida líder del Partido Conservador de Canadá y se convierte en la 1.ª mujer primera ministra de Canadá.

El 1 de julio de 1993 en España se fundan oficialmente la Universidad de Jaén y la de Huelva.

El 3 de julio de 1993 en el departamento de Quiché (Guatemala) es asesinado a balazos Jorge Carpio Nicolle (candidato a la presidencia), junto con tres miembros del UCN durante una gira política por el occidente del país.

El 12 de julio de 1993 Hokkaidō fue sacudida por un terremoto de 7.7 grados.

El 17 de julio de 1993 en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires), la banda estadounidense Guns N' Roses, se presenta por última vez con la formación semi-clásica (conformada por Duff McKagan, Slash, Axl Rose, Gilby Clarke y Matt Sorum), ante 70 000 espectadores

El 18 de julio de 1993 en México se funda la cadena de televisión Televisión Azteca.

El 18 de julio de 1993 fracasan las conversaciones en El Aaiún entre el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos para realizar el referéndum de autodeterminación exigido por la ONU.

El 19 de julio de 1993 en Tuy (Pontevedra) se inaugura el puente internacional sobre el río Miño, que une España y Portugal.

El 20 de julio de 1993 El cantante de pop latino, actor y compositor mexicano Cristian Castro, lanza al mercado su segundo álbum de estudio titulado Un segundo en el tiempo, producido por Alejandro Zepeda.

El 21 de julio de 1993 Antón García Abril y Luis Galve Raso ganan los Premios Nacionales de Música.

El 22 de julio de 1993 se lanza al espacio el cohete Ariane IV, que transporta el satélite español de comunicaciones Hispasat 1B.

El 23 de julio de 1993 la ciudad de Ağdam es ocupada por separatistas armenios durante la Guerra de Nagorno Karabaj.

El 25 de julio de 1993 Israel lanza un ataque masivo contra el Líbano ―la Operación Accountability (según Israel) o Guerra de los Siete Días (según los libaneses)―.

El 25 de julio de 1993 en la ciudad sudafricana de Kenilworth (Ciudad del Cabo) sucede la masacre de la iglesia Saint James.

El 25 de julio de 1993 el ciclista Miguel Induráin gana el Tour de Francia por tercer año consecutivo.

El 25 de julio de 1993 Bolivia le quita el invicto histórico a Brasil en eliminatorias al Mundial de fútbol al vencer por 2 a 0.

El 26 de julio de 1993 en Italia, la Democracia Cristiana se reconvierte en el nuevo Partido Popular.

El 28 de julio de 1993 Andorra es admitida en las Naciones Unidas.

El 28 de julio de 1993 en el estado Quintana Roo (México) se crea el municipio de Solidaridad, después de la aprobación del Congreso del Estado.

El 29 de julio de 1993 la Corte Suprema de Israel absuelve de todos los cargos al miembro del partido nazi John Demjanjuk.

El 4 de agosto de 1993 Tanzania: firma de un acuerdo de paz que pone fin a tres años de guerra civil.

El 5 de agosto de 1993 los serbios ofrecen la cesión de los montes que rodean Sarajevo para evitar una intervención armada de las Naciones Unidas.

El 6 de agosto de 1993 Gonzalo Sánchez de Lozada asume a la presidencia de Bolivia por primera vez.

El 10 de agosto de 1993 se publica el álbum en español titulado Todo historias, del cantante de pop latino italiano Eros Ramazzotti.

El 12 de agosto de 1993 en Buenos Aires (Argentina), el Gobierno de Carlos Saúl Menem firma el Pacto Fiscal II, que disminuyó la presión tributaria provincial.

El 13 de agosto de 1993 el papa Juan Pablo II visita Estados Unidos.

El 15 de agosto de 1993 en Stuttgart (Alemania), Valentí Massana gana la medalla de oro en los 20 km marcha.

El 15 de agosto de 1993 en Paraguay, Juan Carlos Wasmosy toma posesión como presidente.

El 16 de agosto de 1993 en Estados Unidos, Ian Murdock anuncia, mediante un correo electrónico, la distribución Linux del proyecto Debian.

El 17 de agosto de 1993 el cantante de pop latino español Alejandro Sanz, lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras.

El 20 de agosto de 1993 en Washington DC (Estados Unidos), después de una serie de negociaciones secretas, representantes de Israel y Palestina firman los Acuerdos de Oslo en una ceremonia pública.

El 28 de agosto de 1993 la sonda Galileo sobrevuela el asteroide (243) Ida.

El 30 de agosto de 1993 en Casablanca (Marruecos) el rey Hasán II inaugura la mezquita Hasán II, la mayor después de la de La Meca.

El 31 de agosto de 1993 tras más de 50 años de ocupación, los últimos soldados rusos abandonan Lituania.

El 4 de septiembre de 1993 en Nicaragua, el cardenal Miguel Obando inaugura la nueva catedral de Managua, diseñada por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta.

El 5 de septiembre de 1993 Colombia se clasifica directamente al mundial de Estados Unidos 1994, al vencer a Argentina por 5-0 en el estadio monumental de River Plate.

El 13 de septiembre de 1993 en Washington DC (Estados Unidos) se firma la Declaración de Principios para la autonomía de Gaza y Jericó; los líderes Isaac Rabin y Yasir Arafat se dan la mano.

El 19 de septiembre de 1993 Bolivia consigue su clasificación al Mundial de Fútbol de la FIFA a celebrarse en los Estados Unidos en 1994 al empatar 1-1 como visitante frente a Ecuador.

El 21 de septiembre de 1993 en Rusia, el golpe de estado de Boris Yeltsin disuelve el parlamento ruso.

El 21 de septiembre de 1993 la banda estadounidense Nirvana publica su cuarto álbum, In Utero.

El 21 de septiembre de 1993 en Viena, cuarenta de los 120 países del OIEA firman la primera convención internacional sobre seguridad nuclear.

El 22 de septiembre de 1993 en Sujumi (Georgia) un Tu-154 de la compañía Transair Georgian Airlines es alcanzado por un misil.

El 23 de septiembre de 1993 en Mónaco, el Comité Olímpico Internacional elige a Sídney sede de los Juegos Olímpicos de 2000.

El 23 de septiembre de 1993 en Ecatepec (México) estalla una huelga en la empresa Sosa Texcoco.

El 28 de septiembre de 1993 en la autopista Regional del Centro (Venezuela), ocurre una explosión accidental que deja 53 muertos y 70 heridos.

El 30 de septiembre de 1993 en la ciudad de Latur, en el estado de Majarastra (India), un terremoto mata a 9748 personas.[3]

El 1 de octubre de 1993 inicia sus transmisiones MTV Latinoamérica.

El 2 de octubre de 1993 En Ta He (Vietnam) a cerca de 320 km de Hanói, 53 pobladores de tribus montañesas, miembros de la secta del religioso ciego Ca Van Liem se suicidan con armas de fuego y otras armas simples. Entre los muertos se encontraron 19 niños.

El 3 de octubre de 1993 tiene lugar la batalla de Mogadiscio en esta ciudad de Somalia entre las tropas de Estados Unidos y los guerrilleros de este país.

El 9 de octubre de 1993 en Panamá (Panamá) se funda la logia masónica Harmony Lodge n.º 18, bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Panamá.

El 10 de octubre de 1993 el papa Juan Pablo II beatifica a la madre Francisca Rubatto, primera beata uruguaya.

El 25 de octubre de 1993 en Canadá, el Partido Liberal gana por mayoría absoluta las elecciones, desplazando del poder al Partido Conservador.

El 28 de octubre de 1993 Borís Yeltsin decreta la propiedad privada del suelo en Rusia.

El 29 de octubre de 1993 se estrena Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton.

El 1 de noviembre de 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht.

El 6 de noviembre de 1993 en Nueva York (Estados Unidos), Federico Mayor Zaragoza es reelegido para un nuevo mandato como director de la UNESCO.

El 17 de noviembre de 1993 en Sudáfrica acaba el dominio de la minoría blanca (apartheid) con la firma de una Constitución interina.

El 18 de noviembre de 1993 en España, la Ley de Seguridad Ciudadana es declarada inconstitucional, lo que provoca la dimisión del ministro del interior, José Luis Corcuera.

El 20 de noviembre de 1993 cerca de Ohrid (República de Macedonia) se estrella un Avioimpex Yak 42D. Mueren los ocho miembros de la tripulación y 115 de los 116 pasajeros. El único sobreviviente murió unos pocos días después.

El 22 de noviembre de 1993 se crea Qatar Airways.

El 23 de noviembre de 1993 la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses publica el álbum The Spaghetti Incident?.

El 30 de noviembre de 1993 en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton firma la ley Brady para la prevención de la violencia con pistolas.

El 2 de diciembre de 1993 en Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador Endeavour para reparar el telescopio espacial Hubble.

El 2 de diciembre de 1993 en Colombia, el bloque de búsqueda de la policía localiza y da muerte a Pablo Escobar, máximo líder del Cartel de Medellín.

El 7 de diciembre de 1993 en Garden City (Nueva York), un pasajero del ferrocarril de Long Island asesina a 6 personas y hiere a 19.

El 8 de diciembre de 1993 el Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton aprueba el decreto NAFTA (North American Free Trade Agreement) o Tratado de Libre Comercio de América del Norte).

El 10 de diciembre de 1993 en Cartagena de Indias (Colombia), la Unesco declara el «Camino de Santiago» español Patrimonio de la Humanidad.

El 11 de diciembre de 1993 cerca de Kuala Lumpur (Malasia), 48 personas mueren en un incidente en las Highland Towers.

El 16 de diciembre de 1993 en Nueva Orleans (Estados Unidos), el guardián del acuario municipal ve lanzarse al río Misisipi a una mujer con las mismas características que Ylenia Carrisi (23), la hija mayor del cantante italiano Al Bano y la actriz estadounidense Romina Power.

El 16 de diciembre de 1993 en la ciudad de Santiago del Estero (Argentina) se desata una revolución popular conocida como el Santiagueñazo en contra de las medidas económicas neoliberales del Gobierno del presidente Carlos Menem.

El 16 de diciembre de 1993 en Santiago de Chile Paul McCartney hace por primera vez un concierto en dicho país, siendo el primero del cuarteto en estar en Chile.

El 26 de diciembre de 1993 el Rally Dakar de este año tiene un recorrido de ida y vuelta y atravesará dos veces España.

El 27 de diciembre de 1993 en El Cairo (Egipto) la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) e Israel negocian un acuerdo definitivo para Gaza y Jericó.

El 28 de diciembre de 1993 en España, el Banco de España interviene al banco Banesto (bajo la dirección de Mario Conde).

El 29 de diciembre de 1993 en España, la SUDEBAN autoriza el funcionamiento oficial del Banco Confederado como banco comercial.

El 30 de diciembre de 1993 Israel y la Santa Sede establecen relaciones diplomáticas.

El 30 de diciembre de 1993 Israel y la Santa Sede firman en Jerusalén un acuerdo histórico de reconocimiento mutuo.

El 31 de diciembre de 1993 en Nueva Orleans (Estados Unidos) se conoce la desaparición de Ylenia Carrisi (23), la hija mayor del cantante italiano Al Bano y la actriz estadounidense Romina Power.