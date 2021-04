¿Por qué debemos conmemorar el Día del Trabajo?

Ciudad de México.- El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. En México, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, es un día festivo oficial con descanso obligatorio. En esta fecha se recuerda a los Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas que en 1886 encabezó una lucha por mejorar las condiciones laborales en Estados Unidos.

La huelga de los obreros, cuya demanda principal era que los patrones respetaran la jornada laboral de ocho horas, terminó el 4 de mayo con un saldo cruento: una gresca entre policías y manifestantes escaló en su violencia y dejó varios muertos de ambos bandos. Un año después de la lucha, y tras un juicio amañado, tres personas fueron encarceladas por estos eventos y cinco trabajadores fueron ejecutados en la horca.

Apenas unos días después del entuerto, varios sectores de la patronal accedieron a reconocer una jornada laboral más justa para los obreros. Tres años después, en 1889, en el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional celebrado en París se fijó esta fecha como jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores y como tributo para los Mártires de Chicago que participaron en la así llamada Revuelta de Haymarket.

En la mayoría de los países, incluyendo México, el Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo; sin embargo, en algunos lugares como Estados Unidos y Canadá la celebración se trasladó al 1 de septiembre para evitar que el movimiento socialista cobrara más fuerza.

Día del trabajo en México

En 1913, durante el régimen de Victoriano Huerta, se registró la primera movilización en memoria de los Mártires de Chicago en nuestro país. El 1 de mayo de ese año, alrededor de 25 mil obreros no asistieron a sus trabajos y marcharon hacia la Cámara de Diputados para exigir jornadas laborales de ocho horas, pago por accidentes de trabajo y reconocimiento a la Casa del Obrero Mundial, asociación constituida por uniones, sindicatos y profesionistas, de ideas anarquistas.

Algunas de estas peticiones fueron incluidas en la Constitución del 5 de febrero de 1917, específicamente en el Artículo 123. En la Carta Magna se estipula que la duración de la jornada máxima será de ocho horas, que por cada seis días de trabajo se deberá disfrutar, cuando menos, de un día de descanso y que para un trabajo igual debe corresponder un salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

En 1923, durante la administración del presidente Álvaro Obregón, se declaró el 1 de mayo como el Día del Trabajo en México, un día de descanso obligatorio. No obstante, no fue sino hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles, en 1925, que se estableció de manera oficial la conmemoración de esta fecha, según información del Gobierno Federal.

La importancia del Día del Trabajo

“El Día del Trabajo es una buena oportunidad para reflexionar sobre las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos en la actualidad. El contexto de la pandemia ha precarizado aún más su situación. Según cifras del INEGI, cuatro de cada 10 empleados han visto disminuidos sus ingresos durante este periodo”, señala Andrea Rojas, Head de People Operations en Runa.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Trabajo Digno, elaborado por la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza, actualizado hasta diciembre de 2020, 11.5 millones de mexicanos viven en el desempleo total.

En este mismo informe se reveló que 31 millones de trabajadores no tienen un ingreso suficiente, 32.3 millones no cuentan con seguridad social, 11.4 millones no tienen prestaciones laborales, 17.5 millones no tienen contrato estable y 14.1 millones acusan de jornadas excesivas.

De acuerdo con Runa, estas son algunas razones para conmemorar el Día del Trabajo:

Conocer la historia y los derechos laborales que se han ganado. Es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Conocer cómo han evolucionado las condiciones laborales a lo largo de la historia ayuda a dimensionar la situación actual, valorar los beneficios conquistados y cuestionarnos cuáles deben de ser las próximas metas.

Conocer los derechos como trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a prestaciones mínimas reconocidas por la Ley Federal del Trabajo. Entre estas se encuentra el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, días de descanso, días de descanso obligatorios, licencia de maternidad, licencia de adopción, periodo de lactancia, prima de antigüedad, entre otras. Es importante conocer sus derechos para hacerlos valer.

Conocer la diversidad de trabajadores en México. El empleo formal es solamente una de las modalidades que existen en nuestro país. En este universo también se encuentran el empleo informal, el autoempleo y el subempleo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Inegi, la población ocupada informal en febrero de 2021 fue de 29.4 millones.

*Fuente: Runa