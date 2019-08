Poniatowska y otras escritoras opinan sobre marcha feminista

La escritora Elena Poniatowska lamentó los actos de violencia y vandalización de inmuebles y del patrimonio y consideró que "la brutalidad y el destrozo jamás pueden estar ligados a la acción de la mujer".



En Twitter, la autora de "La noche de Tlatelolco" indicó: "Es muy doloroso y muy malo el vandalismo del Viernes 16 de agosto 2019 y nos daña a todos y en nada le sirve a las mujeres de México, al contrario, daña al feminismo...".

Es muy doloroso y muy malo el vandalismo del Viernes 16 de agosto 2019 y nos daña a todos y en nada le sirve a las mujeres de México, al contrario, daña al feminismo.. — Elena Poniatowska (@Eponiatowska) August 17, 2019

Otras escritoras como María Rivera también compartieron su punto de vista sobre la marcha realizada este viernes de 16 de agosto, para protestar contra los feminicidios y por la presunta violación por parte de elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana contra una adolescente, ocurrida el pasado 3 de agosto en la alcaldía de Azcapotzalco.



La marcha en la que participaron miles de mujeres y que tuvo como consigna el lema "No me cuidan, me violan", culminó en el Ángel de la Independencia tras la vandalización del monumento, la estación del Metrobús Insurgentes y otros inmuebles, así como con agresiones cometidas en contra de periodistas y personas.



La poeta Carla Faesler también ofreció su punto de vista en esa red social: "a veces nos sentimos como Eva, culpabilizadas, responsabilizadas, inculpadas por haberlos sacado de su paraíso".



Por su parte, la escritora Mónica Nepote, escribió en Twitter: "Cada que leo sus 'así no' pienso en la desesperación del mensaje de Daniela cuando le escribió a su amigo pidiendo ayuda y pienso que no sabemos quién la secuestró, la asesinó y arrojó sus restos. Pienso en ella en cada cristal en el suelo".