Pleito entre Andrea Meza y Lupita Jones es falso, asegura conductora de televisión

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que dijeran que Andrea Meza estaba peleada con Lupita Jones ya que ésta no la acompañó durante el concurso de Miss Universo, el pasado 16 de mayo, donde fue coronada como Miss Universo 2020, Addis Tuñón afirma que los rumores son falsos.

De acuerdo a la presentadora de “De Primera Mano”, la chihuahuense, de 26 años de edad, tiene muy buena relación con Lupita Jones, con quien estuvo en comunicación horas antes del concurso donde fue nombrada como la mujer más bella del mundo.

Importante: Se dijo que tenía una mala relación con Lupita Jones. ¡Falso! Platiqué con quien le hizo el cabello, las extensiones, sólo dos días antes del concurso, que es su estilista de toda la vida… y esta persona me decía que desde que ella logró ser Miss México, en ese momento tuvo toda la oportunidad de aprovechar lo que Lupita Jones le ofrecía. Tomó cursos, tomó todo, está en absoluta armonía con Lupita Jones; es decir, no hay polémica, no hay conflicto, no hay nada qué decir en contra de nuestra Miss Universo”, explicó.