Plataformas digitales crean alianza por las artes escénicas en México

Teatrix México, una plataforma de teatro digital lanzada en noviembre 2020; la Universidad de Guadalajara a través de Cultura UDG y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, unen esfuerzos y a partir del 19 de febrero ofrecerán a suscriptores un catálogo conjunto con ópera, conciertos, teatro, circo y danza.

En conferencia de prensa Ángel Igor Lozada Rivera Melo, coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, explicó que con el paro de actividades debido a la pandemia, crearon el proyecto "Cultura y Salud", con el objetivo de ofrecer programación digital, apoyar a los artistas, crear un Fondo de Apoyo Emergente para las Artes Covid-19 y realizar un análisis para el fortalecimiento del ecosistema cultural.

Así, dijo, crearon una plataforma digital de streaming, con dos mil usuarios diarios. Ahora, comparte sus contenidos con Teatrix México para acercarse a más públicos. "Con el cierre de espacios era muy importante mantenernos visibles. Si bien, el gran debate es acerca de cómo monetizar estos esfuerzos digitales, nosotros consideramos que era importante generar proyectos que derivaran en economías a largo y mediano plazo para la comunidad artística", explicó Lozada.

El coordinador de Cultura UDG añadió que realizaron un estudio de las tendencias de los públicos por generación. "El mundo digital se saturó, había una oferta desbordada, por eso nosotros hicimos una selección. Y lo que vimos es que nuestros público se incrementaron. Antes de la pandemia teníamos 188 usuarios promedio por día en 2019, en 2020 pasamos a 510 por día. Y hemos registrado hasta 341 visitas y el público mayor está entre 25 y 56 años, y la mayoría son mujeres. Ahora, lo que queremos no sólo es compartir contenidos, sino también comunidades".

Por su parte, el Conjunto Santander de Artes Escénicas se sumó a las acciones realizadas por la Universidad de Guadalajara con la creación de la Sala Digital, un espacio virtual que ofrece espectáculos de música, danza, ópera, teatro, títeres y circo en las modalidades de streaming y video en demanda.

María Luisa Meléndez, directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas, explicó que la Sala Digital tiene el objetivo de contribuir a fortalecer el sector artístico local y diversificar la escena cultural de nuestro país que ha sido afectada por la crisis sanitaria.

"Grabamos 18 proyectos y vamos a tener en Teatrix a 10 de ellas, entre música, danza, teatro y ópera. La Sala Digital nació con el objetivo de diversificar y promover la circulación de contenidos. Queríamos aportar nuestro grano de arena y promover la economía para los artistas y compañías locales", explicó Meléndez.

A través de esta alianza se ofrecerán las obras "Madama Butterfly", ópera producida por el Conjunto Santander; "La procesión de la Santa Mentira", una obra de Cabaret, dirigida por Tito Vasconcelos; "U Cux Cah", unipersonal de danza butoh; "Jalisco es México", un espectáculo de ballet folclórico. Y sumarán contenidos cada mes.

Actualmente ya está disponible en Cultura UDG la obra argentina “El Loco y la Camisa” de Nelson Valente.

Oscar Carnicero, CEO de Teatrix México, indicó que la plataforma nació en hace cinco años en Argentina, ya está en España y se expandirá a Colombia, Chile, Paraguay y Bolivia. Empezaron con obras de teatro, y gracias a estas alianzas han ampliado el catálogo con conciertos, danza y ahora ópera. Así, las tres plataformas compartirán contenido para crear más audiencias.

"Alguien me preguntó si no era raro que hubiera contenidos de Teatrix en Cultura UDG y viceversa. No lo es. Por el contrario, sienta un precedente, que caminemos juntos nos dará resultados muy valiosos", añadió Carnicero.