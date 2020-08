Plácido Domingo promete limpiar su nombre tras acusaciones de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- Plácido Domingo, negó tajantemente durante una entrevista para la prensa italiana que haya sido capaz de acosar sexualmente a alguien a pesar de las acusaciones que surgieron en su contra el año pasado.

El cantante de ópera español, quien hace algunos meses luchaba contra su contagio de Covid-19, subrayó: “he cambiado, ya no tengo miedo. Cuando supe que tenía el coronavirus me prometí a mí mismo que si salía vivo lucharía para limpiar mi nombre”.

Tras referirse a las denuncias, el artista agregó: “desestabilizaron a mi familia y a mí mismo… me hicieron más daño que el virus. Ya solo me queda tomar nota de que no podré cantar en ciertas partes del mundo, como Estados Unidos o España, mi país. Y no precisamente a causa de una elección del público, que me envía constantemente mensajes de solidaridad (...) Pero ¿qué puedo hacer? ¡Es la vida!”.