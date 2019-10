Plácido Domingo no vendrá a México a recibir Premio Batuta

Álvaro Domingo, hijo del tenor español Plácido Domingo, confirmó a EL UNIVERSAL que su padre no vendrá a México para recibir el Premio Batuta, como lo habían informado algunos medios recientemente.



El hijo del tenor español Plácido Domingo confirmó a EL UNIVERSAL que su padre no vendrá a México para recibir el Premio Batuta, como lo habían informado algunos medios. "Los organizadores del Premio Batuta saben perfectamente, y desde hace un mes, que mi papá no puede viajar a la Ciudad de México este fin de semana para recibir el premio que tan emocionadamente acepta. Lo siente en el alma pero no puede viajar en estos días", dijo el hijo del tenor al ser interrogado sobre la posibilidad de su visita al país.



El Premio Batuta en su primera edición es un galardón donde representantes del gremio musical reconocen a cantantes, directores, compositores e intérpretes. Se llevará a cabo en el Centro Cultural Roberto Cantoral. El tenor Plácido Domingo anunció ayer miércoles su dimisión al frente de la dirección de la Ópera de Los Ángeles, después de que en el último mes ha sido acusado por medios internacionales de acoso sexual.