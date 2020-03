Plácido Domingo anuncia que padece coronavirus

ESPAÑA.- Plácido Domingo, el reconocido cantante y director de orquesta español, anunció a través de sus redes sociales que ha dado positivo a la prueba del COVID-19, a la que se sometió tras presentar una serie de síntomas.

"Creo que es mi deber moral anunciar que he dado positivo por covid-19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos confinados hasta que sea médicamente necesario. Actualmente, todos tenemos una buena salud, pero he experimentado síntomas de fiebre y tos que me llevaron a someterme a las pruebas, y los resultados han dado positivo", explicó.