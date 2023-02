Piqué será demandado por paparazzi

Ciudad de México.- Gerard Piqué se encuentra en medio de polémica, después de que el paparazzi Jordi Martin le destapara varias infidelidades al empresario.

En una entrevista para Intrusos, Jordi habló sobre el reciente comentario en su contra que recibió por parte de Gerard en las redes sociales, después de que notara que ve sus historias y lo expusiera, lo que generó que Piqué lo llamara adicto a las drogas, problema que sí tuvo el periodista.

“Él tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram. Mi mejor amigo me vigila”, compartió Jordi en una ocasión. A lo que Piqué escribió: “Deja las drogas. La cocaína es muy jodida”

En este sentido, Martin contó que el exdefensa de fútbol está encaprichado con él, y destacó que burlarse de una adicción que tuvo en el pasado es algo bajo.

Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estas metido en un charco importante. Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard... Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”