Piden a AMLO ser realista y posponer los megaproyectos

La cancelación temporal de los megaproyectos Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y Chapultepec, para destinar los recursos hacia las vacunas contra el Covid-19; así como el uso obligatorio del cubrebocas son acciones que piden integrantes de las comunidades cultural, científica y política.

Las peticiones fueron enviadas al presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta con más de 400 firmas que fue elaborada por Rafael Bojalil Parra (UAM); Antonio Lazcano Araujo (UNAM y miembro de El Colegio Nacional), Alma Maldonado Maldonado (CINVESTAV) y Gloria Soberón Chávez (UNAM).

En entrevista, Antonio Lazcano y Alma Maldonado señalan que es una carta respetuosa y plural, que incluye a personalidades como el médico Arnoldo Kraus, el escritor Enrique Krauze, el compositor Mario Lavista, el senador Germán Martínez, el escritor Guillermo Sheridan, el biólogo José Sarukhán, la física Julia Tagüeña y el actor Daniel Jiménez Cacho.

"Está visto que el Presidente está obsesionado con los megaproyectos, somos muchos los que discutimos su valor y utilidad, pero en lo que todos estamos de acuerdo es en que la pandemia es una crisis sin igual. La carta es muy respetuosa y en ella pedimos que seamos realistas y se vea la situación que estamos viviendo. Espero que el Presidente sea sensible a ello", señala Lazcano.

Alma Maldonado sostiene que lo relacionado con las vacunas es muy importante, sobre todo porque es un tema que sólo ha sido manejado por el gobierno, tanto que en la información de los convenios "ha habido poca transferencia" sobre los detalles.

"Incluso ha habido especulaciones sobre si se hicieron los convenios correctamente. La situación es tan crítica que no nos podemos quedar con la versión oficial, sin entender por qué una vacuna sí en comparación con otras, debe de haber claridad en si la compra tiene que ver con su costo", indica Maldonado.

En la carta se pide la cancelación temporal de los megaproyectos pues, sostiene Maldonado, todos los esfuerzos deben estar centrados en las prioridades del país. "Tenemos que enfocarnos en lo importante, en lo que requiere todo el esfuerzo. El gobierno no ha dicho que no tiene dinero, pero no queda claro cuántas vacunas se adquirieron", dice Maldonado.

En otro de los puntos de la misiva que hicieron pública este lunes también se solicita que el Presidente decrete el uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, en su conferencia matutina y tras haber padecido Covid-19, el titular del Ejecutivo dijo que no iba a usar la mascarilla: "No, no, ahora, de acuerdo con lo que plantean los médicos, ya no contagio".

Esa declaración, dice Lazcano, "es una demostración perfectamente transparente de la obcecación y puerilidad con la que el Presidente está tomando decisiones. Sé que lo que digo es muy duro, pero él dice eso a pesar de la cantidad abrumadora de evidencias que demuestra su utilidad para no infectar a otras personas. Menciona que sus médicos le dicen que ya no necesita usarlo, que cambie de médicos —con lo cual le haría un favor a la nación—, pero todo mundo sabe que está habiendo reinfecciones. No sabemos cuáles son las frecuencias ni las consecuencias, pero sabemos que hay reinfecciones y la aparición de nuevas variantes demuestra que es indispensable estar atentos a ese riesgo".

Otro punto que aborda la carta, dice Lazcano, es la intención de que se disipe la polarización, pues "ante la gravedad de la situación de la emergencia sanitaria, ese tipo de discursos se deberían hacer a un lado".

Lazcano y Maldonado señalan que a la carta puede sumarse quien lo desee a través de la página propuestasparamexico.org.mx, pues "la prioridad es sencillamente las vidas de las personas", sostiene Lazcano.