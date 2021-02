Película hecha sin diálogos llega a FICUNAM

Hace un año, Diego Hernández tomó una decisión: abandonar por un semestre la carrera de Comunicación que cursaba en la Universidad Autónoma de Baja California y enfocarse en hacer una película que ha nacido bien, pues el mes próximo se estrenará en el FICUNAM, festival internacional de cine de la UNAM.

El joven de 23 años ocupó cinco días y 43 secuencias para realizar "Los fundadores", cinta que cuenta la historia de dos estudiantes que ven afectado su desarrollo personal debido a un desvío de recursos por parte de las autoridades.

Hernández es el director y coprotagonista del filme, cuyo guion fue una escaleta, en donde no había diálogos, pero sí señalados de qué iba a tratar, dejando a los actores improvisar.

"Dejé ese semestre nada más por el gusto de dirigir, hace un año empecé a pensar en ellos y con la productora (Melissa Castañeda) teníamos el interés de retratar nuestro momento de vida, los problemas laborales, la movilidad social, muchas cosas", relata Hernández.

"Es una autoficción, no es precisamente algo que me haya pasado, pero sí me puse en el lugar de ‘qué haría yo en caso de...’, hay frases que uso de la vida cotidiana, hay por ejemplo dos chavos que estudian actuación y salen precisamente así", agrega.

Los fundadores es un proyecto que fue financiado por su propio bolsillo. Por ello decidió salirse unos meses de la escuela, la cual ha retomado de virtualmente.

"La escuela era un gasto. Conseguí trabajo e hice cuentas. Ya le enseñé la película a compañeros, a maestros que me fueron asesorando en la edición, ahora vamos a ver cómo la recibe la gente".

La cinta forma parte de la sección Ahora México, donde también se encuentran las ficciones "Ricochet" y "Blanco de verano", además de los documentales "La mami" y "499", competidores en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia.