Pacientes con vasculitis sin mayor riesgo frente a Covid-19

El Covid-19 no representa un riesgo mayor para los pacientes con vasculitis, siempre y cuando la enfermedad esté controlada. La misma duda surgió hace 10 años con la anterior pandemia de influenza, sin embargo, no se describió que los pacientes con vasculitis tuvieran un riesgo mayor. Actualmente, no hay información de que los pacientes con vasculitis primaria o enfermedades autoinmunes reumatológicas sean más vulnerables, afirmó el Jefe de la Clínica de Vasculitis Sistémicas Primarias, Luis Felipe Flores-Suárez.

Si adquiere el coronavirus y desarrolla Covid-19, es probable que alguno de sus medicamentos deba suspenderse o reducirse, mientras que otros podrían aumentarse temporalmente, pero esto debe verse personalmente con su médico. La presencia de vasculitis activa, es decir, no controlada, en conjunto con el desarrollo de alguna infección, sí podría representar un riesgo, en el sentido que representa una doble carga, explicó en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT A.C.)

En México las vasculitis primarias que parecen ser las más frecuentes se relacionan con un tipo de anticuerpos que están presentes en la sangre y se llaman anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (ANCA por sus siglas) y son la granulomatosis con poliangitis y la poliangitis microscópica, mientras que otra frecuente es la arteritis de Takayasu. Aunque no tiene una frecuencia alta en comparación a otros padecimientos crónicos, y hace tiempo se consideraban muy raras, con los avances tecnológicos para el diagnóstico se ha visto que no lo son. “Desde la fundación de la Clínica de Vasculitis hace 10 años vemos hasta 15 pacientes cada semana, es decir 780 pacientes al año”.

Las vasculitis primarias son un grupo grande de enfermedades, al menos 20, y no todas son iguales. Los vasos sanguíneos son el blanco de ataque de mecanismos de defensa que están de alguna manera en desequilibrio y dirigen una respuesta contra ellos causando inflamación.

Dado que los vasos sanguíneos están por todo el cuerpo, puede verse afectado cualquier órgano por esta inflamación, lo que lleva a obstrucción o destrucción de los vasos sanguíneos y la mala función de los órganos o eventualmente a la muerte.

El experto en reumatología explicó que “si usted enferma de Covid-19, contacte a su médico para que le indique cuáles son las medidas específicas que debe tomar, porque recuerde, cada persona es única, aún si llega a tener Covid-19”.

Asimismo, recomendó no tomar ningún medicamento no prescrito. “Desde hace días se ha hablado de potenciales medicamentos útiles, en particular: hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, tocilizumab, remdesivir, pero hasta el momento actual no hay evidencia probada”, concluyó el doctor Flores-Suárez. Hay muchos estudios en el mundo, incluyendo México, evaluando el justo papel de estos medicamentos en pacientes con Covid-19 y habrá información disponible pronto para actuar con certeza.

El doctor Luis Felipe Flores-Suárez, ha colaborado también en la sección Consejos en la página “Ciencia y el coronavirus”, la cual constituye un esfuerzo del FCCyT A.C. para despejar las dudas en torno al Covid-19, y para que esta emergencia sanitaria deje de ser una incógnita para la sociedad.

Fuente: FCCyT