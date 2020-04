Pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer el Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Pacientes alérgicos no necesariamente son más susceptibles al Covid-19, si no todo lo contrario, ya que tienen un sistema inmunológico más fuerte, aseguró Alberto Maldonado Monteverde, médico internista con la subespecialidad de alergias.



“Del paciente alérgico muchas personas tienen la teoría de que tiene el sistema inmunológico más débil y por eso recaen muy frecuentemente, pero no, al contrario, los pacientes con alergias tienen el sistema inmunológico muy alto y debido a eso es que hacen reacciones exageradas con cualquier partícula del aire”, indicó.



“Por eso no es que ellos sean más susceptibles, de hecho probablemente sean más resistentes, pero eso lo vamos a saber ya con las cifras y cuando se haga un estudio más detallado en ello”.



No obstante, el internista señaló que no por eso las personas con alergias se deben cuidar menos, ya que el coronavirus es un virus con una fuerte capacidad de transmisión y que produce una reacción inflamatoria en el sistema respiratorio, lo cual puede afectarlos gravemente si las alergias no están controladas.



“En el organismo mucho o muy poco es malo, tiene que ser exacto y es muy grave tener el sistema inmunológico bajo como muy alto”, expuso.



Maldonado Monteverde recomendó a los pacientes alérgicos mantenerse en casa, siguiendo

las indicaciones de aislamiento social e higiene que se le pide a todas las personas, pero con sus medicamentos para alergias al día, con el fin de que ese problema esté controlado y no pueda complicarse cualquier infección viral, en caso de contraerla.