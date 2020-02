Ocho opciones para reforzar tu sistema inmunológico

Existen muchas formas sencillas y naturales de elevar los glóbulos blancos y de esta manera evitarás contraer lo que se conoce como una infección oportunista.

Los glóbulos blancos forman parte del sistema inmunológico del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades, según el Instituto Nacional del Cáncer.

“La alimentación es la mejor estrategia para reforzar el sistema inmunológico en temporada de frío, debido a que ayuda a aumentar las defensas a través de una mayor estimulación y producción de glóbulos blancos”, de acuerdo con el especialista Dave Grotto, autor del libro "101 Foods That Could Save Your Life".

Las mejores formas de aumentar los glóbulos blancos:

1. Té negro. La Universidad de Harvard, publicó un estudio en donde concluyó que tomar cinco tazas de té negro al día logra que después de dos semanas, se cuadrupliquen las defensas del sistema inmunológico.

2. Hongos. Contienen selenio y betaglucano. Ayudan a a los glóbulos blancos de la sangre a producir citoquinas para eliminar la enfermeda y activan las células que encuentran y destruyen las infecciones.

3. Chocolate amargo. Ayuda a aumentar la inmunidad, protegiendo de enfermedades.

4. Betacaroteno. Está presente en alimentos como la zanahoria, camote y calabaza.

5. Zinc. Algunos alimentos que lo contiene son ostras, cacahuates, huevo, germen de trigo y semillas de girasol.

6. Yogur. Ayuda a elevar los glóbulos blancos debido a su alto contenido en vitamina A.

7. Pimiento rojo. Es uno de los mejores aliados a la hora de aumentar el nivel de leucocitos en sangre.

8. Espinacas. Lo mismo ocurre con las espinacas y el resto de vegetales de hoja verde.



Con información de Salud180 y 65ymas.com