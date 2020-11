Nombran a 'Fauna' en Valle de Guadalupe como el mejor restaurante emergente del año

Ciudad de México.- Fauna en el Valle de Guadalupe, Baja California, ha sido nombrado este año el ganador del Miele One To Watch Award, que forma parte de Latin America’s 50 Best Restaurants. El premio se otorga a un restaurante emergente en América Latina con el potencial de ascender en el ranking de Latin America’s 50 Best Restaurants en años venideros.

El chef David Castro Hussong y la chef de repostería Maribel Aldaco Silva serán homenajeados en la ceremonia virtual de entrega de premios de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, el 3 de diciembre a las 15:00 horas de México, disponible para ser vista en el Facebook de Latin America’s 50 Best Restaurants y en el canal 50 Best Restaurants TV en YouTube. El Miele One To Watch es el tercero de una serie de galardones especiales anunciados antes de la ceremonia virtual, la cual busca apoyar al sector en toda la región en medio de uno de los tiempos más desafiantes para la industria de la restauración mundial.

William Drew, Director de Contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, afirma: “En estos tiempos tan difíciles para la industria de la restauración, nos enorgullece reconocer a una estrella ascendente en el ámbito culinario. Los menús experimentales de Fauna, el respeto por los productos locales y un enfoque único de gastronomía comunitaria han atraído a fanáticos de todo México y de más allá de sus fronteras”.

Situado en la zona vinícola de Baja California, Fauna abrió en 2017 cuando los esposos Castro y Aldaco se unieron para crear un restaurante con un enfoque honesto y de espíritu libre de la cocina tradicional mexicana.

El restaurante en Valle de Guadalupe, ubicado dentro del complejo vinícola y hotelero Bruma, ofrece un menú de degustación experimental que se transforma a diario, presentando sabores nostálgicos de la infancia de Castro y Aldaco y presentando los ingredientes de Baja California en su forma más pura.

Los menús a la carta y de degustación, los cualesse sirven en una mesa de madera larga que va del interior al exterior del restaurante y da a una cocina abierta, están determinados por los productos locales y la estacionalidad. Los platos insignia incluyen el brócoli cultivado localmente con puré de brócoli, o las vieiras escalfadas con mantequilla morena y tortillas de harina. Cada plato del menú está diseñado para ser compartido, mientras que la disposición comunitaria de los asientos incentiva la conversación y los buenos momentos.

El chef Castro afirma: “Siempre fue nuestro sueño abrir un restaurante como Fauna que recupera los fundamentos de los alimentos, pero que también nos ofrece un espacio para dejar fluir nuestra creatividad. Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos por lo que hemos podido lograr con Fauna hasta ahora y esperamos que esto sólo sea el comienzo”.

Castro desarrolló su amor por la comida en la costa de Baja California, donde creció cocinando con su abuelo en el rancho familiar y pescando mariscos frescos en su casa de la costa. Dejó su casa para entrenar en varios restaurantes de renombre mundial, desde Merotoro en la Ciudad de México hasta Noma en Copenhague y el Eleven Madison Park en Nueva York. Fue durante estos viajes que se dio cuenta del valor de la gastronomía mexicana y, luego de concluir sus estudios en el French Culinary Institute, se unió al equipo de apertura del Restaurante Cala en San Francisco en el año 2015.

Habiéndose conocido mientras estaban estudiando, Aldaco y Castro se casaron y viajaron por el mundo a sus veintitantos años, cocinando juntos en restaurantes como Blue Hill en Stone Barns en Nueva York antes de regresar al Valle de Guadalupe en el año 2017 con el objetivo de abrir un restaurante que honrara la cocina de su región.

Sin acceso a las frutas que caracterizan a otras regiones de México, Aldaco utiliza productos de Baja California como higos, dátiles y miel en sus postres, siendo su especialidad un semifrío de miel con hojuelas de maíz azul. Gran parte de los productos para los platos del restaurante provienen del propio jardín de la pareja.

“Nos complace presentarle este año el Miele One To Watch Award en América Latina a Fauna”, expresa el Dr. Axel Kniehl, Director Ejecutivo de Mercadeo y Ventas de Miele. “David Castro y Maribel Aldaco están redefiniendo la excelencia en la gastronomía al combinar la cocina indígena con un giro creativo y los ingredientes cultivados en el desierto, servidos en su forma más pura. El enfoque de impulsar la mejora y la innovación, mientras que al mismo tiempo basándose en la tradición se alinea perfectamente con nosotros en Miele”.

Fauna se une a la prestigiosa lista de ganadores del Miele One To Watch Award en América Latina, incluyendo: Celele en Cartagena, Colombia, en el año 2019; Manu en Curitiba, Brasil, en el año 2018; Oro del Chef Felipe Bronze en Río de Janeiro, Brasil, en el año 2017; Alcalde en Guadalajara, México, en el año 2016; I Latina en Buenos Aires, Argentina, en el año 2015; Ambrosía en Santiago, Chile, en el año 2014; y Remanso do Bosque en Belém, Brasil, en el año 2013. El premio precede al anuncio del Estrella Damm Chefs’ Choice Award el 17 de noviembre y es posterior al nombramiento de Narda Lepes como Latin America’s Best Female Chef 2020 y a que Janaina Rueda recibiera el American Express Icon Award 2020.

Para destacar el amplio y diverso escenario gastronómico de la región y apoyar su recuperación, Latin America’s 50 Best Restaurants también presentará El Espíritu de América Latina, una colección de restaurantes casuales que han tenido un impacto positivo en sus comunidades y en la cocina local, ya sea durante la reciente crisis o durante un período sostenido de tiempo. Pendiente su anuncio el 24 de noviembre, esta colección sin ranking, estará junto a la tradicional lista de Latin America’s 50 Best Restaurants con el fin de concientizar acerca de la enorme variedad de restaurantes locales que representan el espíritu de la cocina latinoamericana.

La cuenta regresiva virtual de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2020, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, estará disponible para ser vista en el Facebook de Latin America’s 50 Best Restaurants y en el canal de 50 Best Restaurants TV en YouTube el 3 de diciembre.

El proceso de selección

El ganador del Miele One To Watch Award en América Latina es seleccionado por el equipo de 50 Best con base en los votos de la Academia de Latin America’s 50 Best Restaurants, junto con feedback específico y criterios editoriales que identifican a un restaurante considerado una estrella ascendente en la escena culinaria.

La lista de Latin America’s 50 Best Restaurants proporciona un panorama de las opiniones y experiencias de la Academia. Es un punto de referencia gastronómico reconocido a nivel mundial, el cual presenta las principales tendencias y destaca los restaurantes más increíbles de todos los rincones de la región. Lo que constituye los ‘best’ [mejores] se deja al juicio de estos gourmets de confianza y cosmopolitas. No existe una lista de verificación predeterminada de criterios, pero existen reglas de votación estrictas. El proceso de votación y los resultados de Latin America’s 50 Best Restaurants están sujetos a una adjudicación independiente por parte de los servicios profesionales de consultoría de renombre mundial de Deloitte.