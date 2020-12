No sabemos si el teatro tiene futuro: Morris Gilbert

Para el productor Morris Gilbert no sirve de nada negar que el teatro pasa por una situación complicada, pero un nuevo recurso como el streaming le permite a esta industria seguir subsistiendo y no dejar morir un arte tan fundamental para cualquier sociedad.

"No hay palabras que lo describan, estamos en peligro de desaparición, estamos intentando por todos los caminos poder sobrevivir esta situación que ya duró tanto tiempo, y que no sabemos realmente cuál es el futuro, es más ya ni sabemos si tiene futuro, por lo menos en el formato que nosotros conocimos, de hacer siete o nueve funciones a la semana, actualmente hay producciones que hacen siete, ocho o nueve funciones en toda su temporada, es increíble como nuestra profesión se ha ido achicando y los obstáculos son más grandes cada día", declaró el productor Morris Gilbert.

Es por eso que el director de Mejor Teatro ha decidido seguir por el camino del streaming, rescatando de la videoteca personal grabaciones de producciones como el musical "Bésame mucho", que tendrá su transmisión vía Ticketmaster Live el 23 de enero de 2021.

"Fue un proyecto que disfruté enormemente hacer, recuerdo cada momento de esa temporada, aquello fue glorioso. Hoy la vida quiere que podamos presentarles esta joya, porque la tenemos videograbada en una excelente versión, por azar del destino está grabada a cinco cámaras, la obra luce mucho y por eso estamos orgullosos de poderla presentar el 23 de enero", dijo Morris Gilbert.

El productor recordó que "Bésame mucho" tuvo su estreno hace 16 años (13 de julio del 2005), cuya temporada tuvo 463 representaciones, gracias al gran trabajo de Natalia Sosa, Plutarco Haza, Valeria Vega, José Antonio Patiño, María Filippini, Consuelo Garrido, Israel Lazo, por mencionar algunos, que conformaron este elenco.

El no haber llevado el cabello rizado por poco y le cuesta su protagónico a Natalia Sosa, ya que a la directora Lorena Maza no le terminaba de convencer físicamente y dudaba que pudiera dar vida a una mulata, pero finalmente fue seleccionada y lo demás es historia.

"'Bésame mucho' fue como una prueba en la que me mostraba como una artista versátil, al empezar a hacer personajes que no estuvieran basados en lo que ya se había probado en NY o Londres, sino comenzar los personajes desde cero, así empecé a llamar la atención de otros productores para hacer otro tipo de obras", expresó Natalia Sosa.

Montajes como "Mentiras" y "Timbiriche, el musical", fueron proyectos que llegaron a Natalia Sosa gracias a su trabajo en "Bésame mucho", y es algo que asegura esta veracruzana, todavía hasta ahora sigue marcando su carrera en el teatro; lo mismo que a Plutarco Haza.

"Yo siempre he sido fan de los musicales y era mi sueño, pero no sabía si tenía la capacidad de hacer uno y esta fue la experiencia más increíble, primero porque tuve la oportunidad de tallerear esta obra de teatro y fue increíble, estábamos 24/7 ahí metidos buscando y encontrando los personajes; después le dieron luz verde y yo sabía lo que implicaba, pero nunca me imaginé en lo que me estaba metiendo, pero cuando faltaban como tres semanas y vi esos escenarios, los vestuarios, en fin, ahí es cuando dije yo 'todo esto a los hombros', pero era un juguetote", comentó Plutarco Haza.

Israel Lazo, quien formó parte del Cirque du Solei, aseguró que con este montaje México demostró que está a la altura de lo que se presenta en las grandes capitales del teatro, "no hay nada que puedas extrañar de una producción en Las Vegas, Nevada, o Nueva York, es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos".

Víctor Weinstock, quien junto a Consuelo Garrido escribió el libreto de esta obra señaló que, si bien el musical se estrenó en 2005, cinco años atrás ellos ya trabajaban junto a Federico González Compean, productor de OCESA Teatro; sobre la idea de un montaje que contara la historia del bolero, porque en ese momento pensaban que vivían el fin del género y hasta la fecha sigue muy presente en la música.

"Es un gran orgullo poder compartir estas joyas musicales, sobre todo los arreglos que se hicieron para la obra, porque si bien utilizamos temas clásicos, tarde o tempranos las nuevas generaciones se vuelven generaciones maduras y lo clásico es clásico siempre, entonces yo creo que tenemos un mercado interminable en todo el mundo", declaró Valeria Vega.

Seguir actuando a pesar de un apagón, alternan con una leyendo como es María Victoria, incluso las clases de bailes con coreógrafos traídos especialmente de Cuba para entrenarlos, fueron algunos recuerdos que compartieron los miembros del elenco de Bésame mucho y que aseguran le dio un sabor especial a este proyecto hace 16 años.

"Bendito teatro que hoy nos está uniendo, bendito teatro que nos trae grandes recuerdos", finalizó Natalia Sosa.