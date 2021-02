No abrir teatros independientes de la CDMX arruinará su economía

Cinco teatros independientes de la Ciudad de México solicitan a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que atienda "con la gravedad que la situación amerita", la figura de los teatros independientes, toda vez que en su conferencia informativa del pasado viernes no informó que los teatros podrían abrir sus puertas con un aforo limitado y siguiendo los protocolos establecidos como ocurrió el año pasado, en el momento en que la ciudad se encontraba en semáforo naranja.

En una carta fechada el día de hoy y firmada por Un Teatro, Contigo América, La Titería, La Capilla y El Milagro, todos teatros independientes de la Ciudad de México, la comunidad teatral señala que de mantenerlos cerrados "arruinará la economía de nuestros teatros y su personal: artistas, técnicos, personal de limpieza y administrativo, gestores culturales, etc."

En la misiva dirigida a Claudia Sheinbaum, con copia a Vanessa Bohórquez, secretaria de Cultura de la Ciudad; José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública; y Ángel Ancona, director del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, la gente de teatro da cuenta de las estrictas medidas que llevan a cabo en todos los teatros independientes y enfatizan la importancia del arte escénico en vivo, para la cultura y la salud mental.

"Dra. Claudia Sheinbaum, sabemos que su prioridad en estos momentos es la salud de la población, la invitamos a observar el cuidado con el que recibimos al público antes, durante y después de la función, a observar la sanitización que llevamos a cabo para disminuir el riesgo de contagio, tanto del personal técnico, como del artístico y a comprobar que las artes escénicas vivas no solo mejoran la salud y aseguran el bienestar, además ayudan a construir sociedades pacíficas e inclusivas", señalan.

Los firmantes insisten que ellos son parte del patrimonio artístico vivo de México y que de persistir esta situación, ante las dificultades económicas de hoy, crecerá enormemente el riesgo de cierre definitivo y la cancelación de un derecho cultural inalienable de los mexicanos.

Los responsables de los teatros independientes que firman la carta aseguran que durante la breve apertura en 2020, no hubo registro de contagios en los teatros independientes, "no somos una actividad de alto riesgo".

Agregan: "Nuestros teatros --espacios cerrados-- son teatros con un aforo máximo de 100 espectadores por lo que no estamos dentro de la categoría de un espectáculo masivo, tampoco realizamos teatro al aire libre, que creemos es otra especialidad en la que es difícil controlar el acceso y la sana distancia. Por el contrario en nuestros teatros los protocolos de prevención de contagio y sana distancia establecidos por la Ciudad de México, fueron seguidos al pie de la letra".

Y citan las medidas estrictas que manejan: tener un aforo de 30% de capacidad, el público no se quita el cubrebocas durante su estancia, su estancia en el teatro es de máximo dos horas, y les toman la temperatura, aplican el código QR y tienen señalizaciones para asegurar la sana distancia.

" En la ciudad de México, como en el resto del mundo el principal foco de contagio son las fiestas y reuniones familiares, los puestos de comida al aire libre, el transporte público, los bares y cantinas, los aeropuertos, la afluencia a plazas comerciales, etc.", afirman los firmantes, quienes insisten que los teatros independientes de sus características "NO figuramos en la lista de actividades permitidas o no permitidas en los planes de reactivación de la Ciudad de México".

Y luego de asegurar que sus teatros dedicados al arte mejoran la calidad de vida y deben incorporarse a los sistemas sanitarios como lo han expuesto también importantes instituciones internacionales, afirman que en estos momentos los artistas fundadores y responsables de los teatros independientes "podemos ayudar a reducir los problemas de salud mental que ha exacerbado el COVID e incluso los problemas de violencia intrafamiliar ofreciendo un espacio seguro y cuidado sin grandes afluencias y esparcimiento cultural que implica distracción y reflexión".