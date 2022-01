NeoCoV: Esto es lo que se sabe del coronavirus distinto a la Covid-19

ESTADOS UNIDOS.-El coronavirus NeoCoV encontrado en murciélagos en Sudáfrica ha ocasionado que diversos medios de comunicación internacionales emitan advertencias puesto que podría ser más mortal que la Covid-19.

Al igual que el SARS-CoV-2, este coronavirus tiene el potencial de mutar e infectar a la población mundial, de acuerdo con informes de investigadores de la Universidad de Wuhan. Sin embargo, no se ha reportado una sola infección por NeoCoV en humanos.

Te puede interesar: ¿Debo ponerme una dosis de refuerzo si me he contagiado con ómicron?

Por ello, médicos y científicos del Indian College of Physicians han pedido a la gente que no entre en pánico, pues este no es un nuevo coronavirus ni es un nuevo descubrimiento. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha controlado los informes que dicen que el potencial de NeoCoV para convertirse en una amenaza solo puede confirmarse con más estudios.

¿Qué es NeoCoV?

El NeoCoV es un coronavirus, no una variante. Un artículo de investigación de 2020, publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina, dice que es más cercano al coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

Su mecanismo de infección es el mismo a la Covid-19 ya que el NeoCoV también pueden usar algunos tipos de ACE2 para penetrar las células humanas de la misma manera que el SARS-CoV-2.

Está a solo una mutación de volverse peligrosa para los humanos”, dijeron investigadores de la Academia de Ciencias de China.

¿Es peligroso?

En este momento no es una amenaza, pero científicos chinos dicen que se convertirá en una si llega a mutar como el coronavirus Covid-19, pues su capacidad de unirse a algunos tipos de ACE2 para ingresar a las células lo convierte en una amenaza potencial para la bioseguridad de los humanos.

Te puede interesar: ¿Cómo distinguir el Covid de una gripe? Aquí te lo explicamos

Asimismo, expertos del Centro Ruso de Investigación de Virología y Biotecnología Vector dijeron que no hay razón para entrar en pánico.

Cabe destacar que el NeoCov se discutió por primera vez en 2013 y solo se ha propagado entre animales y no ha mutado lo suficiente como para saltar a los humanos.