Naomi Campbell se convirtió en mamá a los 50 años

CIUDAD DE MÉXICO.- La supermodelo Naomi Campbell, de 50 años de edad, reveló este martes que se convirtió en madre por primera vez y compartió una imagen de su pequeña hija, acompañada de un emotivo mensaje.

Naomi, quiene el próximo 22 de mayo cumple 51 años, es una de las top models más importantes y famosas en el mundo de la moda, especialmente en la década de 1980 y 1990, y desde siempre habría expresado en convertirse en mamá, hasta que finalmente lo logró.

Hace apenas pocas horas, Campbell dio la sorpresa, tanto a sus seguidores como a sus amigos, que se había convertido en mamá de hermosa niña y compartió un “pedacito” de ella en su cuenta de Instagram.

La modelo publicó una fotografía de los piecitos de la recién nacida, encima de sus manos de madre primeriza, dejando claro lo orgullosa que se siente al convertirse en madre y la felicidad que siente al respecto.

Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor”, escribió Naomi.