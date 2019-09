NY alberga una exhibición de más de un centenar de artistas latinos

Nueva York.- Nueva York albergará durante los próximos meses una colosal exhibición de arte latinoamericano que reunirá a más de un centenar de artistas que mostrarán su trabajo y puntos de vista sobre diversos temas, desde emigración, derechos de la mujer o la crisis climática, bajo el lema "transición progresiva".



La Primera Trienal de Arte Latinoamericano, que comienza durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana, acogerá los trabajos de más de 120 artistas de Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México, Venezuela, Brasil, Nicaragua y latinos radicados en EU, dijo a Efe el director de la exhibición, Luis Stephenberg.



"Con esta campaña que tienen en contra de la latinoamericanidad (la Administración del presidente Donald Trump) hay que hacer un esfuerzo mayor de expresarnos, de compartir nuestra cultura con toda la población diversa", de Nueva York, indicó el artista plástico puertorriqueño.



Los trabajos se exhibirán a lo largo de cuatro meses de forma escalonada en diferentes fechas y diversos espacios, incluidos galerías de universidades, desde esta semana hasta enero de 2020 en El Bronx, Queens y Manhattan, explicó.



Ya algunos de los artistas que tomarán la ciudad están en la en la Gran Manzana y se espera que otros lleguen próximamente.



"Esta es la evolución de la Bienal de Arte Latinoamericano que se realizó en El Bronx durante diez años. En la última edición, en el 2016, usamos un espacio en Mahattan, creando ya la logística para que se convierta en un evento de todos los condados de la ciudad", agregó.



Stephenberg, que para este proyecto trabaja con el comisario cubano radicado en Nueva York, Alexis Mendoza, lamentó que los artistas Carlos Pamparana, argentino creador del Museo Nómade del Grabado, y Raúl Villarreal, de Cuba, hayan muerto en junio y julio, respectivamente.



"Es muy triste, murieron antes de exhibir sus trabajos, aunque sus obras estarán presentes. Pamparana era un grabador. Esta es la primera vez que vamos a hacer el pabellón del grabado" durante la exhibición en el Boricua College (uno de los lugares que participa de la trienal), que abre el 22 de noviembre, apuntó.



Las obras que se mostrarán en la trienal, que incluye pinturas, instalaciones, esculturas o grafiti, fueron realizadas en diversas fechas pero muchas fueron producidas específicamente para este evento, comentó Stephenberg a la vez que indicó que unos 200 artistas respondieron a la convocatoria.



La Trienal, que celebra no solo la riqueza del arte latinoamericano sino la diversidad de la comunidad, se realiza bajo el lema "Transición progresiva" e invita a los artistas a explorar temas sociales apremiantes que incluyen migración, derechos de la mujer, conflictos políticos, discriminación o la crisis climática, entre otros.



"Son todos esos cambios que nos afectan y que sin duda, en los procesos, se revelan muchas cosas, no solo la raíz de esos mismos procesos, sino las soluciones", argumentó.



Stephenberg señaló además que en la Trienal participan reconocidas figuras de las artes plásticas como Antonio Martorell, uno de los más importantes artistas puertorriqueños, grabador, pintor, creador de instalaciones, escritor, ilustrador, profesor y diseñador de escenografía y vestuario.



También al cubano William Carmona, radicado en Puerto Rico y cuya obra el año pasado fue exhibida en Nueva York, o Inés Tolentino, de la República Dominicana, que ha desarrollado su trabajo en París, donde vive.



Destacó la importancia de esta exhibición, que dará la oportunidad a emigrantes de ver el trabajo de sus artistas, en momentos en que los latinos están bajo ataque de la Administración del presidente Donald Trump.



"La Administración actual se empeña en probar que nosotros no tenemos valores propios y cosas que podemos contribuir a esta comunidad diversa. No hacía falta Trump para nosotros salir a la calle con ese tipo de intención", de mostrar sus contribuciones, indicó.



"Sabemos que en este país, que está basado en prejuicios, nunca nos han apreciado como realmente debemos ser apreciados, como cualquier pueblo del mundo, y la expresión cultural es el lenguaje más propio para presentarnos como pueblo latinoamericano, que somos muchos países", declaró.



La trienal estará acompañada de filmes experimentales realizados por cineastas latinoamericanos, "performances" y foros.