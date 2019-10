Munal exhibirá gigantesca cabeza de una mujer de Jaume Plensa

Una cabeza gigantesca de una mujer, la obra pública temporal de Jaume Plensa más fotografiada en Nueva York, llegará el 23 de octubre al Patio de los Leones del Museo Nacional de Arte (Munal).



"Behind The Walls", que estará en el recinto hasta el 24 de febrero de 2020, mide 7 metros y medio de altura y tiene un peso de dos toneladas. Con su exhibición en México, el escultor español suma otro país a la lista de naciones que ha mostrado alguna obra suya, tales como Gran Bretaña, Japón, Alemania, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Australia y China.



La pieza, de acuerdo con Carmen Reviriego, presidenta de Fundación Callia y comisaria de la muestra que se inaugura el miércoles 23, es un espejo inevitable que arroja al observador a preguntas como "¿Quién decide lo que no queremos ver?", "¿Desaparece el mundo que no nos gusta por el mero hecho de no verlo" y "¿De qué lado quedamos en los muros que construimos?".



"Behind The Walls", que en Nueva York estuvo en el Rockefeller Center, contará con un programa de actividades en el Munal alrededor de su exposición. Estará en exposición en el Museo Nacional de Arte del 23 de octubre de 2019 al 24 de febrero de 2020.