Mujer y su novio viven la vida al desnudo: "La ropa me pone ansiosa"

REINO UNIDO.- Sadie Tann, de 32 años, dice que la ropa la pone "ansiosa", por lo que habla sobre cómo ella y su novio viven la vida desnudos.

La británica comenzó a sentirse incómoda por la ropa cuando era niña y pronto comenzó a caminar desnuda ante la vida. Lo ha hecho desde entonces y ahora ha convencido a su pareja, Colin, para que se desnude de manera similar, dice el NY Post.

“Siempre me ha encantado la sensación de estar desnuda, prefiero estar desnuda porque me siento mucho más cómoda de esa manera”, dijo Tann. “Me siento libre y llena de alegría”.

Usar ropa se siente como ponerse un disfraz y ninguno de ellos se siente como 'yo'”.

“La ropa se siente como si se pusieran capas de expectativas y presiones de la vida moderna, se siente como si se pusieran capas de ansiedad”.

No hay vergüenza de por medio

Tann y su novio no sienten vergüenza por los cuerpos desnudos y han hecho modificaciones en su estilo de vida para no tener que estar rodeados de gente vestida. Por ejemplo, la pareja rara vez se pone ropa para comprar comestibles en el supermercado, ya que en su lugar "buscan alimentos silvestres".

Ahora, la valiente pareja incluso se está exponiendo a sus conciudadanos en todo el país, realizando un recorrido en bicicleta desnudo por todo el Reino Unido.

Junto con sus amigos "naturalistas", Hannah y Neil, pasarán el verano desnudos en bicicleta por Gran Bretaña, con el fin de recaudar fondos para el grupo de conservación ambiental "Rewild Britain".

Colin y yo somos extremadamente apasionados por la naturaleza y queremos ayudar a otros a encontrar su conexión con la naturaleza”, dijo Tann con entusiasmo. “Queremos ayudar a restaurar los entornos naturales, por eso elegimos "Rewild Britain" como una de nuestras organizaciones benéficas”.

No cualquiera se adapta a esta naturaleza

Sin embargo, no todos están tan entusiasmados con la vista de ciclistas completamente desnudos, y Tann afirma que ella y Colin fueron objeto de un ataque deliberado.

El 4 de julio, la pareja fue derribada de su bicicleta tándem por un automovilista que estaba disgustado por el hecho de que la pareja estaba desnuda en público.

El incidente nos sacudió profundamente y nos preguntamos si podríamos continuar con el viaje”, recordó Tann. “Pasamos la noche en la casa de un amigo líder de forraje y nos cuidaron muy bien… pero no queríamos cabalgar desnudos [nuevamente]”.

Sin embargo, decidieron que no iban a ceder ante sus enemigos y Tann declaró: “Una vez que avanzamos en el viaje, comenzamos a ganar confianza nuevamente y ahora sentimos que no dejaremos que este horrible acto nos detenga. Esto es lo que nos hace sentir libres y viviremos nuestras vidas fieles a nosotros mismos”.

No hay ley que se los impida

La intrépida pareja tampoco parece estar infringiendo ninguna ley con su recorrido en bicicleta desnudo.

Según la BBC, "no es un delito estar desnudo en público en Inglaterra y Gales" y sólo se convierte en "un delito si se puede probar que la persona se desnudó con la intención de molestar y escandalizar".

La pareja también afirma que ha conocido a muchos simpatizantes, algunos de los cuales incluso se han desnudado para unirse a ellos en una etapa de su recorrido en bicicleta desnudo.

¡En general, el viaje ha sido una experiencia muy positiva y hemos tenido la suerte de conocer gente fantástica y hacer que viajen con nosotros!”, expresó Tann. “Le diría a la gente que lea esto que siga lo que sea que le haga sentir libertad y paz, ya sea quitarse la ropa u otra cosa”.

