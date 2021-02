Motus y Gamon sumarán más thriller y ciencia ficción a los libreros

Motus y Gamon, son los dos nuevos sellos editoriales dedicados a publicar novela negra y literatura fantástica, respectivamente, que lanza para todo para Iberoamérica Trini Vergara Ediciones, la editorial que tendrá sede en Argentina, España y México, que este martes fue dada a conocer y que para el próximo mes de marzo, pondrá a circular los cuatro primeros títulos, dos por cada sello, de esta nueva aventura que apuesta por la lectura de entretenimiento en tres formatos: libro en papel, eBook y audiolibro.

Trini Vergara, la editora argentina nacida en Chile –país que comenzará también a distribuir los libros, aunque todavía no a publicarlos— aseguró que este nuevo proyecto que ella encabeza y que lanzará al mercado en este 2021 16 títulos –11 en novela negra y cinco novelas de literatura fantástica– se basa en tres grandes ideas de las que está convencida y que considera su forma de ejercer la edición.

"La primera idea es que la edición en español debe ser para el español, es lo que a mí me ha interesado siempre, es decir, para toda el área de habla española, eso define y explica que estemos naciendo en tres países en simultáneo, y desde aquí amos irradiar a otros países; segundo, es la universalidad del catálogo, me interesan los libros de gran alcance, captar a las personas que no leen demasiado o que leen poco, los llamados lectores no habituales; y por último, la adopción de todas las nuevas tecnologías y herramientas, que son grandes oportunidades", señaló Vergara.

Además de publicar los libros de manera simultánea en Argentina, España y México y publicarlos en los tres formatos, cada novela de Motus y Gamon tendrá dos versiones: español peninsular y español latinoamericano.

La idea de esta editorial que busca seducir a lectoras y lectores en español y lo hacen a través del lema: "Somos lo que quieres leer", es acercar novelas de calidad al mayor número de lectores, y para ello han realizado una gran búsqueda de obras y autores de todos los países, de los cuales han seleccionado al menos una treintena para éste y el próximo año.

En Motus, han conformado una primera lista en su catálogo que incluye los dos títulos de lanzamiento: El juicio de Miracle Creek, novela reconocida con el Premio Edgar, el más importante de Estados Unidos para primera novela negra/thriller, de la escritora Angie Kim; y La chica que se llevaron, de Charlie Donlea, autor bestseller, traducido a 12 idiomas y con miles de seguidores en las redes sociales.

En este sello, aseguró Trini Vegara, la editorial publicará novelas con historias que tengan una base en la realidad, a través de subgéneros como el crimen thriller, thriller psicológico, thriller judicial, techno thriller y thriller doméstico. La idea que sean novelas con una trama inteligente, estilo narrativo ágil, personajes empáticos para el lector, y el abordaje de un mundo nuevo.

En tanto que en el sello Gamon, dedicado a la literatura fantástica, a partir de marzo pondrán a circular: La última sonrisa de Sunder City, ópera prima del actor y escritor Luke Arnold, que ha sido un éxito entre las y los lectores de habla inglesa; y Reyes de la Tierra Salvaje, de Nicholas Eames, ganadora del David Gemmell Morningstar Award a la Mejor Primera Novela, ganadora del Reddit/Fantasy Award a la Mejor Primera Novela y Mejor Libro del Año en la comunidad Fantasy Faction.

Lucila Quintana, editora de Gamon, aseguró que los libros contendrán todos los elementos de la edición original: ilustraciones, mapas, y cualquier otro distintivo especial y que serán novelas en todos los subgéneros de la novela fantástica como fantasía urbana, sobrenatural, épica, romántica, de aventuras y oscura.

Trini Vergara junto con el equipo editorial que la acompaña, definió estos dos sellos a partir de los resultados del estudio realizado entre lectoras de Argentina, España y México, a través de la encuesta Mujeres que leen, en la que han participado más de 30 mil lectoras y que ha llevado a cabo en dos ocasiones a través de la iniciativa Entre Editores, que anualmente organiza coloquios sobre los temas relevantes para la industria editorial.