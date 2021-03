Morris Gilbert condena que teatros estén al 30% y aeropuertos, llenos

"Ojalá que la gente ya regrese al teatro", compartió el productor de teatro Morris Gilbert, quien en conferencia de prensa destacó que poco a poco se han retomado las funciones presenciales, como ha sido el caso de "Ghost", "Toc toc" y "Pequeñas grandes cosas".

No obstante, el también director de Mejor teatro lamentó que no se permita un mayor aforo, cuando en aeropuertos hay una gran presencia de gente a pesar de la pandemia del Covid-19.

"Por supuesto tenemos todas las precauciones y todos los cuidados, obviamente ya nos los sabemos y nos ha funcionado muy bien. Afortunadamente, entonces, estamos muy tranquilos en ese sentido porque estamos haciendo las cosas bien", apuntó.

"Veía las fotos del aeropuerto en estos días, con estas aglomeraciones, y nosotros con los teatros al 30%, una fila sí y una no, dos butacas sí y una no, y pues me mueve un poco a risa porque nos tenemos que cuidar en todas partes, no nada más en los teatros pero es difícil".

Morris acompañó al actor César Bono en la presentación a medios de "Defendiendo al cavernícola", que se transmitirá por streaming el próximo 24 de abril a las 20:00 horas. En ese marco resaltó lo que significa como teatreros continuar trabajando.

"Siento una gran emoción; hemos trabajado jueves, viernes y sábado y el público está eufórico de la felicidad de estar ya asistiendo al teatro, y la compañía de actores ni se diga", comentó.

"Me parece que abrir las fuentes de trabajo es una misión sacrosanta que estamos cumpliendo y yo le agradezco a la gente que está viviendo a trabajar en esta situación, en el momento que estamos viviendo".

Aunque dijo que es pronto para dar un panorama de cómo se reactiva el teatro, espera que el público reaccione. Considera que la siguiente semana tendrá más elementos para decir en dónde están parados.

"Creo que la gente está ávida de teatro y es hora de que se enteren que estamos de regreso porque claro, prácticamente un año congelados es hora de decirle a la gente que aquí estamos".

Con respecto al musical "Mentiras", que suspendió funciones esta semana debido a un tema legal del que aún no pueden hablar, señaló:

"Estamos empezando la Semana Santa, todo está cerrado; las próximas dos semanas no funciona nada en las oficinas, etc. Ese asunto va a llevar un poco de tiempo, por lo pronto no hay nada nuevo que decir, simplemente esperar y que las cosas tomen su curso y ojalá vayan por un buen camino. Primero Dios espero que así sea".

A la par, el protagonista del monólogo "Defendiendo al cavernícola", César Bono, hizo un llamado para que se acerquen a ver la función vía streaming así como a las funciones en vivo.

"Háganlo por el bien de la humanidad, estamos en una nueva realidad y hay que hacerla mejor que la pasada. Seamos alquimistas, hay que convertir todo lo difícil que estamos viviendo en oro", resaltó.