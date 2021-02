Mitos y realidades del sueño en adultos y bebés

4. Tomar café nos recompensa por el sueño perdido

La cafeína estimula el sistema nervioso, y nos hace sentir energéticos y despiertos

La cafeína no sustituye al sueño perdido, sin embargo, ayuda a estimularnos para no sentir cansancio, si no se obtiene, la necesidad de la dosis aumentará de ahí a la adicción al café.