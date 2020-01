Miss Colombia denuncia fraude en pleno escenario de Miss Global

El concurso de belleza Miss Global, celebrado en Oaxaca el pasado sábado, terminó en un escándalo.

La participante colombiana Jesenia Orozco acusó a los organizadores de corrupción, calificando los resultados del certamen como "un fraude".

¡Esto es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí. Tienen que ser justos... es inaceptable la corrupción, es inaceptable la falta de respeto, la falta de dignidad y no lo acepto", expresó entre gritos.