México participará en el "Were Are One: A Global Film Festival"

Cinco producciones mexicanas, entre largo y cortometrajes, formarán parte del "Were Are One: A Global Film Festival", que inicia el próximo viernes de forma gratuita en YouTube.

La ficción "Detrás de la montaña" y el documental "45 días en Jarbar", así como los cortometrajes "Los gatos", "Cerulia" y "32_RBIT" fueron las propuestas enviadas por el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, único certamen latinoamericano en el evento.

El "We Are One" es un festival digital, con una duración de 10 días, en el que figuran cintas salidas de certámenes como Annecy, Berlín, Cannes, Locarno, Nueva York, San Sebastián, Sundance, Toronto y Venecia.

Estrella Araiza, directora del FICG (por sus siglas) recuerda que los filmes seleccionados han recibido reconocimientos en el evento cinematográfico.

"Son películas que han gustado, también queríamos otras que no pudieron porque no han estrenado", dice Araiza.

"Detrás de la montaña, protagonizada por Benny Emnanuel, es el relato de un joven encontrándose con el pasado de su padre; 45 días en Jarbar muestra la travesía del artista César Aréchiga enseñando a 15 internos de un penal de máxima seguridad.

Los tres cortos son de animación dirigidos por Alejandro Ríos, Sofia Carrillo y Víctor Orozco Ramírez.

Araiza informa que además de los filmes, habrá una conversatorio sobre el Covid-19.

"Que tiene que ver con cómo se maneja ahora el encierro y las nuevas narrativas conforme a eso, que directores y actores nos digan cómo creen que se va a modificar la vida después del Covid", indica.

El "Were Are One: A Global Film Festival" será de carácter también social, pues la gente podrá donar a organizaciones que contribuyen a la asistencia de los afectados por el Covid-19. El evento como tal destinará también recursos a la Organización Mundial de la Salud.

--Aún con vida

A pregunta expresa Araiza señala que aún mantienen la idea de realizar la edición 2020 del FICG, con fecha original en marzo pasado, pero pospuesto debido a la contingencia sanitaria.

Acepta que la parte de industria, a donde acuden productores de distintos países, sería la más afectada.

"Depende de cómo se desarrolle todo, vamos a trabajar de la mano de las autoridades y ver hasta que ellos digan. Queremos hacer algo presencial, pero reducido", comenta.

Apunta que por ahora se está trabajando con un autocinema de Guadalajara, éste último por abrir, y ver si sería opción para el festival, como ha ocurrido en Europa.

Indica que no se tiene contemplado llevar programación online, pues hay muchas opciones para el público en esa área.