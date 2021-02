México ha atravesado alrededor de 100 epidemias: José N. Iturriaga

José N. Iturriaga contabilizó alrededor de cien epidemias por las que ha atravesado el país desde la época prehispánica en el siglo VI, hasta la actualidad. El resultado de su investigación se puede leer en el libro Historia de las epidemias en México, que es publicado por Grijalbo.

Su investigación, comenta el historiador en entrevista, comenzó el 19 de marzo de 2020, cuando él junto con su esposa inició el confinamiento. Las pesquisas le llevaron alrededor de tres meses y luego requirió otros cuatro para la redacción del documento.

"Las epidemias siempre han existido, no sólo en México sino en todo el mundo, lo que pasa es que la última fue en 1918, es decir, hace más de un siglo. Quizá la hayan vivido quienes tienen más de 100 años, pero eran bebés de brazos. Entonces, podemos decir que no hay ser humano en el planeta que antes de esta, haya vivido una pandemia", señala.

En el caso de México, el investigador logró contabilizar casi 100 epidemias, desde aquellas previas a la llegada de los españoles hasta la actual del Covid-19.

Ese recorrido histórico también le permitió identificar que en comparación con otras, la emergencia sanitaria actual no es de las más graves: "Al revés, tiene parámetros que aunque sí es una tragedia, desde el punto de vista histórico, son cifras o parámetros relativamente menores".

El especialista ejemplifica con lo vivido con la peste negra durante el siglo XIV, cuando murió el 10% de la población del continente europeo y en el mundo se estima que murieron 85 millones de personas.

"A nivel mundial, el Covid-19 ha cobrado la vida de más de 2 millones, es decir, ha habido un muerto por cada 4 mil habitantes. En comparación con la peste negra, la Covid-19 ha sido 400 veces menos mortal".

Iturriaga atribuye que la pandemia actual no ha impactado de la misma forma principalmente por los avances de la ciencia:

"Aún no vemos el impacto de la vacuna ni de las medicinas, pero sí podemos hablar de la prevención que antes no había. Por otro lado, el famoso cubrebocas por más gente irresponsable que haya, explica en buena medida el que no esté siendo mucho más grave la pandemia. Hasta cierto punto, lo que hoy tiene controladas las cifras del Covid son los avances científicos".

Uno de esos avances es la vacuna, sustancia que se logró a partir de la inversión en ciencia y tecnología. Sin embargo, en todo ese proceso México no ha figurado y no lo ha hecho, sostiene Iturriaga, por la falta de inversión.

"La ciencia médica más avanzada está en algunas universidades. Si esas investigaciones están circunscritas a ciertos países, es lógico que las vacunas provengan de esos lugares que es donde sí destinan recursos para la investigación. No es un fenómeno de monopolio sino de avance en la investigación".

Pero con la llegada de la vacuna, también han surgido grupos de personas que se niegan a vacunarse, fenómeno que el escritor califica como ridículo, pues este tipo de sustancias son resultado de años de investigación.

"Hubiera entendido esas manifestaciones en otro momento pasado de la historia, pero que en pleno siglo XXI haya quien piense que estén siendo utilizados como conejillos de indias, es una posición anticientífica".

Historia de las epidemias en México concluye con la mención de la pandemia de Covid-19, pero no es analizada, "porque no se puede hacer historia del presente", señala José N. Iturriaga: "No tocaría esta pandemia antes de una década, para poder ver con cierta perspectiva histórica lo que pasó en este 2020 y 2021".