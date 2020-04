México contribuyó al amor de Tim Burton por los esqueletos

Los 40 Principales recordaron, a través de un Facebook Live, una Máster Class con el cineasta Tim Burton.

La conversación, ante un foro lleno, comenzó con música de fondo que impedía escuchar bien la conversación, poco después la situación mejoró y los espectadores virtuales pudieron saber, desde sus casas, que el artista se declara un mal comunicador, y por ello recurre a los dibujos, a las formas que han conquistado el cine.

"Es muy especial porque no soy un gran comunicador, así que prefiero hacer los dibujos para expresarme, espero que la gente pueda entenderme un poco", dijo con buen ánimo durante una visita a México como parte de su exposición en 2018.

Burton contó, por ejemplo, que creció con películas de monstruos, y eso le parecía hermoso, para nada oscuro.

"Aunque Jack no tenga ojos, tiene emociones, así que cada personaje que he hecho, como el Hombre Manos de Tijeras, me hacen sentir como si fueran mis amigos, no como criaturas oscuras".

Dijo sentirse suertudo por hacer lo que le gusta, más allá de que a la gente pueda gustarle o no, por lo que dijo que esa era la llave: amar lo que a uno le gusta a hacer.

A través de esta retransmisión en Facebook, muchos usuarios aprovecharon para compartir las películas de Burton que los han marcado.

"Tengo que agradecerle mucho por haber hecho The Big Fish. Una película que me recuerda mucho a mi padre y a mi familia".

Confesó que tiene una gran colección de esqueletos y México ha contribuido a eso.

"Crecí en el sur de California y, aunque no conozco la cultura, me gusta mucho la belleza, el color, la alegría. En Estados Unidos la muerte es un tabú, no se habla de eso, pero todo tiene que ver con el humor. Tengo una colección de esqueletos porque los amo, cuando me preguntan sobre mis artistas favoritos, son los de aquí".

Algunos, durante la transmisión, reclamaron que hubieran llamado Máster Class al evento y que ellos vieran "una entrevista", pero la mayoría aplaudió ese espacio para conocer al ser humano que ha sido capaz de crear hermosas criaturas.