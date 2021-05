Mexicana gana dinero con supermercado en miniatura

Tijuana, BC.- Ana Gómez, la Tiktoker mexicana que gana dinero con un supermercado en miniatura contó cómo fue que en tan solo 3 meses logró posicionarse como influencer y además adquirir un contrato con una empresa americana para hacer miniaturas de distintos productos.

“Hola, yo soy Ana Gomez, soy Tiktoker, comencé apenas este año, en el 2021 y me dio mucha curiosidad ver unas miniaturas que de hecho vi en Tiktok, me encantaron, mi esposo es diseñador gráfico y entre los dos miramos que podíamos hacer miniaturas de productos que nos gustaban a nosotros y vimos la oportunidad de hacer tiktoks para empresas en algun futuro y entonces comenzamos a hacer videos, a agarrar pequeñas miniaturas y así hasta que ya tenemos muchisimas”, contó.

Actualmente su cuenta de Tiktok acumula más de 800 mil seguidores, y es gracias a eso que comenzó junto a su esposo el negocio de vender sets con miniaturas creadas por ellos y las envia a todas partes del mundo.

“Mi esposo es el principal en hacerlos, es un trabajo en equipo, hacemos computadoras IMac, tenemos las consolas de XBox, el PS 5 es el más popular. Cuando comencé cree un correo para que me contactaran y en menos de 2 semanas me contactó una empresa de estados unidos, me habló la de mercadotecnia y me dijo que les gustaban mucho mis miniaturas y que si podía hacerles unas de sus productos y pues me las enviaron en grande y nosotros las replicamos en pequeño, esa fue mi primer campaña y acabo de firmar otra con ellos, en los videos que hice para ellos dije que productos eran, donde podían encontrarlos y les dieron descuento a mis seguidores, lo cual fue lo mejor”, relato entusiasmada.

Ana además de ser Tiktok compartió que también es reportero y bloguera de moda y belleza, por lo que las redes sociales le han ayudado mucho a crecer, tanto en lo profesional como en lo personal. Hoy envía un mensaje para aquellos que sueñan con destacar en algo y no desistir en sus sueños.

“No hay nada mejor que la disciplina y el intentarlo, el intentar cosas nuevas, experimentar, no siempre lo que uno cree es, hay que buscarle pero echarle ganas, yo cuando comencé hacia como 8 u 11 videos diarios, es cuestión de no caer, no pensar en que no tienen vistas, buscarle hasta que un video pegue y no solo en crear contenido, esto aplica en todo” concluyó.

TikTok: minisuperstore