Meghan y Harry honran a la Mujer con 20 iniciativas

LOS ÁNGELES, California.- Desde que unieron su vida, para los Duques de Sussex ha sido trascendente mostrar, mediante actos visibles y palpables, su apoyo en favor de los más vulnerables y en esta ocasión, con motivo del Día Internacional de Mujer han lanzado una iniciativa para celebrarlo.



En la página de internet de la Fundación Archwell, Harry y Meghan recopilaron una lista de 20 actos benéficos destinados a empoderar a las mujeres, en algunos de ellos mismos estarán participando como parte de su compromiso continuo con las organizaciones con las que han trabajado en los últimos años.





“El duque y la duquesa de Sussex participarán y realizarán ellos mismos varias de estas acciones a lo largo del mes, y albergan la esperanza a familias y comunidades de todo el mundo de unirse para desatar la compasión, una acción a la vez”, dijo un portavoz de la pareja.

Pese a que ya no cuentan con los patrocinios que la reina Isabel les había otorgado, en el sitio de la Fundación Archewell se explica la manera en cómo apoyar a las organizaciones benéficas con las que han trabajado bajo el lema "Ayudar a una mujer a ser lo mejor posible en un momento crucial de su vida" .

Entre otras, la página incluye un enlace a Smart Works, una organización benéfica de empleo para mujeres con la que Meghan trabaja desde enero de 2019; asimismo, se encuentra información de CAMFED, una organización que busca beneficiar la de educación de niñas con sede en África y a la cual la pareja dona en honor al cumpleaños de Harry.

Aunque muchas personas no confían en las intenciones de Meghan, desde antes de llegar a la familia real ella ya había celebrado de manera pública el Día Internacional de la Mujer. Posteriormente, ya como esposa de Harry, uno de sus últimos actos de 2020 fue una visita sorpresa a la escuela Robert Clack de Londres, también con el propósito de conmemorar este día.



"Para los hombres jóvenes, para seguir valorando y apreciando a las mujeres en su vida, y también para dar ejemplo a algunos hombres que no lo están viendo de la misma manera, tienen a su madre, hermanas, novia y amigas en su vida: protéjanlas, asegúrense de que se sientan valoradas y seguras. Unámonos todos para hacer del Día Internacional de la Mujer algo que no sea sólo un día, sino que, de verdad, se deje notar todos los días del año", expresó en ese entonces.