Meghan demanda a un periódico

MÉXICO.- Meghan tomó la inusual decisión de demandar a la editorial del Mail on Sunday después de que el periódico publicara una carta escrita a mano que le había enviado a su padre separado.

La decisión se produjo cuando el Príncipe Harry lanzó un ataque extraordinario y altamente personal contra la prensa sensacionalista británica y su tratamiento de su esposa, diciendo que ya no podía ser un "testigo silencioso de su sufrimiento privado".

Al enfatizar su respeto por la importancia de los "informes objetivos y veraces", acusó a partes de los medios de "realizar campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias", y comparó el tratamiento de Meghan con la cobertura de su madre.

Refiriéndose al tratamiento de la princesa Diana, el duque dijo que "su miedo más profundo es que la historia se repita". Y escribió: “Llega un punto en que lo único que hay que hacer es hacer frente a este comportamiento, porque destruye a las personas y destruye vidas. En pocas palabras, es la intimidación, lo que asusta y silencia a las personas. Todos sabemos que esto no es aceptable, en ningún nivel. No podremos y no podemos creer en un mundo donde no hay responsabilidad por esto.

"Aunque esta acción puede no ser segura, es la correcta ... He visto lo que sucede cuando alguien que amo se convierte en mercancía hasta el punto de que ya no son tratados o vistos como una persona real".

La declaración, emitida en el sitio web oficial del duque y la duquesa de Sussex el martes, se publicó cuando Meghan se movió para iniciar un procedimiento en el tribunal superior por el uso indebido de información privada, la infracción de los derechos de autor y el incumplimiento de las normas GDPR.

Meghan y Harry, que están de gira en Sudáfrica, han empleado a los abogados de difamación Schillings utilizando fondos privados para llevar el caso.

The Mail on Sunday ha publicado múltiples historias embarazosas que involucran al padre de la duquesa, Thomas Markle, incluidas fotografías de paparazzi en escena visitando un cibercafé para leer sobre el compromiso de su hija con el príncipe.

Sin embargo, los miembros de la realeza tienen una capacidad limitada para detener la publicación de tales historias, lo que provocó la decisión de centrarse en la publicación de la carta de Meghan a su padre.

En su declaración, Harry enfatizó que él y Meghan creían en la "libertad de los medios y la presentación de informes objetivos y veraces" como "piedra angular de la democracia".

"Hay un costo humano para esta implacable propaganda, específicamente cuando es deliberadamente falsa y maliciosa, y aunque hemos seguido poniendo una cara valiente, como muchos de ustedes pueden relacionarse, no puedo comenzar a describir lo doloroso que ha sido estado.

“Porque en la era digital actual, las fabricaciones de prensa se reutilizan como verdad en todo el mundo. La cobertura de un día ya no es el papel de chip de mañana ".

Y agregó: “He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos ".