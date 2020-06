Meghan Markle reaparece con contundente mensaje sobre el racismo

Meghan Markle se pronunció sobre el caso de racismo registrado en Minneapolis en contra del ciudadano George Floyd quien fue asesinado por un policía.

Markle se refirió a los intolerables niveles de racismo durante un video grabado para felicitar a los recién graduados de su antiguo colegio, Immaculate Heart High, en Los Ángeles.

"Sinceramente, no estaba segura de qué tenía que decirles. Quería decir lo correcto y estaba nerviosa porque todo se puede sacar de contexto. Luego me di cuenta de que lo único perjudicial que podía hacer era no decir nada, porque la vida de George Floyd importa, también la de Breonna Taylor, y la de Philando Castile, y la de Tamir Rice, así como las de todos aquellos cuyos nombres conocemos o desconocemos", dice un extracto de su discurso.

Dijo que ella sabe que varias personas van a sentir empatía por aquellas que no ven la vida con la misma visión, esto en relación al caso de racismo registrado en contra de George Floyd.

Aseguró que está segura que las que aquellos que se están graduando ahorita van a hacer la diferencia y van a cambiar el mundo.

Markle se encuentra con su esposo Harry y su hijo viviendo en Los Ángeles desde hace algunos pocos meses.



Con información de Quien.com