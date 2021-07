Meghan Markle desarrolla la serie animada "Pearl" con David Furnish para Netflix

CALIFORNIA.- "Archewell Productions" fue creado por el duque y la duquesa de Sussex para producir una programación que informa, eleva e inspira. A través de su creatividad han llegado a Netflix, ahora con una nueva propuesta en animación.

Meghan Markle, es la creadora de "Pearl", descrita como una "serie familiar que se centra en las aventuras de una niña de 12 años, que se inspira en una variedad de mujeres influyentes de la historia".

Acreditado como La duquesa de Sussex en el lanzamiento, Markle será el productor ejecutivo de "Pearl" (Que es un título provisional) y trabajará en conjunto con David Fusnish, creador de éxitos de taquilla como "Rocketman", "Gnomeo y Juliet", "¿Qué pasó, señorita Simone?", además de contar con la colaboración de Liz Garbus y Dan Cogan, Amanda Ryanda, como la showrunner y productora ejecutiva.

"Como muchas niñas de su edad, nuestra heroína Pearl está en un viaje de autodescubrimiento mientras trata de superar los desafíos diarios de la vida", dijo Markle en un comunicado. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chiffon Daily Magazine (@chiffondaily_magazine)

“Estoy encantado de que Archewell Productions, en asociación con la poderosa plataforma de Netflix, y estos increíbles productores, les traigan juntos esta nueva serie animada, que rinde homenaje a mujeres extraordinarias a lo largo de la historia. David Furnish y yo estábamos ansiosos por sacar a la luz esta serie especial y estoy encantado de poder anunciarla hoy", expresó Markle.

Furnish agregó: “Estoy encantado de que finalmente podamos anunciar esta emocionante serie animada. Meghan, la duquesa de Sussex y yo nos apasiona profundamente llevar las historias inspiradoras y positivas de mujeres extraordinarias de todo el mundo a una audiencia global de todas las edades. El equipo que colabora en la serie es de primera clase y Netflix es el socio perfecto".

La primer serie animada de la casa productora

"Pearl" es la primera serie animada que sale de "Archewell Productions". El otoño pasado, Markle y el príncipe Harry firmaron un contrato de varios años con Netflix para producir documentales, largometrajes, programas de televisión con guión y series infantiles.

“Un cuento emocionante que entrelaza la fantasía y la historia, 'Pearl' se centra en una joven que aprende a tomar su propio poder cuando se embarca en una aventura heroica y conoce a mujeres importantes de la historia en el camino. Estamos entusiasmados de desarrollar esta serie animada con nuestros socios de Archewell Productions y Story Syndicate”, dijo Megan Casey, directora de animación original de Netflix.

Netflix y Archewell Productions trabajan en más proyectos

En Netflix, Archewell también está desarrollando "Heart of Invictus", una serie documental que narra la competencia mundial de deportes adaptativos que fundó el príncipe Harry.

El director Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara están trabajando en ese proyecto, que se centra en un grupo de competidores internacionales, todos miembros del servicio que experimentaron lesiones o enfermedades que les cambiaron la vida en el camino hacia los Invictus Games The Hague 2020, aunque la competencia ahora lo hará. tendrá lugar en 2022.

Meghan Markle cosechando éxitos

Meghan está imparable cosechando éxitos, a principios de junio presentó su primer libro infantil "The Bench", basado en la historia de Harry y Archie, y ahora al poco tiempo llega "Pearl".

en cuanto a "Pearl" dijo Soper, “la animación es el medio perfecto para dar vida a esta historia divertida, sentida e inspiradora. Pearl es un personaje en el que todos reconocerán una parte de sí mismos mientras la apoyan absolutamente mientras descubre tanto sobre el mundo, tanto pasado como presente, y cómo encaja en él. Estoy encantado de trabajar con Meghan y con un equipo tan ilustre".

Garbus y Cogan producirán "Pearl" a través de su compañía de producción Story Syndicate, que fundaron en 2019.

“Siempre me han atraído las historias de mujeres fuertes que superan los desafíos y se dan cuenta de su poder”, dijo Garbus. “La idea de hacer esto en el contexto de una serie para niños, una que sea a la vez entretenida y esclarecedora, con la mujer fuerte Meghan, la duquesa de Sussex, en su corazón es emocionante. Hace mucho que quería trabajar con el brillante David Furnish, y estoy muy feliz de unir fuerzas con él, Carolyn, Amanda y Archewell Productions para llevar este proyecto al mundo ".

Dijo la showrunner Rynda, quien fue seleccionada para los 10 Animators to Watch de Variety en 2018: “Estoy muy emocionada de ayudar a ejecutar la visión creativa de Meghan al mostrar una historia de empoderamiento que entretiene e inspira. El viaje del personaje me hubiera encantado cuando era niño, y estoy encantado de estar en el equipo creativo que presenta los temas que me apasionan de adulto ".