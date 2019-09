Mayer se equivoca y dice que Francisco Toledo era de "Juchitlán"

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, participó esta tarde en el homenaje y reconocimiento que le hizo el pleno de San Lázaro al artista plástico y escritor, Francisco Toledo, sin embargo, tuvo un "resbalón" y dijo que el maestro era originario de "Juchitlán", Oaxaca e inmediatamente corrió el error.

Esta tarde, el pleno de la Cámara de Diputados realizó un homenaje al artista oaxaqueño tras su muerte el pasado jueves, y cada grupo parlamentario habló deen tribuna y al finalizar los posicionamientos, Mayer pidió la palabra desde su curul para solicitar que haya una presea a lo mejor de la cultura con su nombre, además de que se le concediera un minuto de aplausos.



"Yo quiero aprovechar el espacio para enviarle mis condolencias no solamente al pueblo de Oaxaca y de México, sino también a una compañera y amiga, la subsecretaria de Diversidad Cultural del gobierno de México, Natalia Toledo y por supuesto estoy convencido de que en otro cielo seguirán volando los papalotres (sic.), los papalotes seguirán volando y construyendo utopías, pues la obra, y lucha y congruencia del hijo pródigo de Juchitlán (sic.), de Juchitán quedará para siempre en las memorias de nuestro corazón", dijo Mayer.

"Así que me gustaría también aprovechar que dentro de la presidencia de Cultura, de la Comisión de Cultura que me honro en presidir trabajaremos con todos nuestros diputados para proponer la presea a lo mejor de la cultura y reconocer a lo mejor de la cultura con el nombre de Francisco Toledo y también me sumo a la propuesta de, por favor, presidenta solicitarle respetuosamente conceda un minuto de aplausos para cerrar este bloque para el gran Francisco Toledo", agregó.