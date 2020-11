Material extraterrestre llegará al Festival Feratum

La caída de material extraterrestre en México, Canadá y Estados Unidos ha generado situaciones extrañas en la población y lo que ocurre se verá en Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico, que tendrá premier mundial de la cinta "Aztech".

El proyecto reúne a nueve realizadores, entre ellos Jaime Jasso, especialista en efectos visuales de "Rogue One: una historia de Star Wars", Gigi Saúl Guerrero ("México bárbaro") y Rodrigo Ordoñez ("Depositarios") con actores como Naian González ("Nuevo orden"), Sofia Espinosa ("Gloria") y Gustavo Sánchez Parra ("Amores perros").

"Aztech", cuya producción llevó cuatro años, formará parte de la programación de Feratum que se realizará presencial en Patzcuaro, Michoacán y virtual vía Klic y Filmin Latino, la semana próxima.

"Aztech es una película que trata de eventos que suceden a partir de la caída de meteros y en los lugares de la colisión suceden eventos bizarros; se rodó en Morelos, Veracruz, Yucatán, Canadá y Nueva York", informó Isaac Basulto, productor del largometraje.

"Después, eventualmente, estamos con dos funciones en formato de autocinema y seguiremos con invitaciones de festivales hasta poderla estrenar en digital y que todo el mundo tenga mejor acceso a ella", agregó.

La programación de Feratum, del 19 al 22 de noviembre, está conformada por más de 50 producciones, entre corto y largometrajes, procedentes de nueve países entre ellos México ("El diablo me dijo qué hacer"), Rusia ("The time guardians"), Polonia ("I am Ren"), Argentina ("Los que vuelven"), España ("Cuerdas") y Chile ("Ill final contagium").

La gala inaugural estará a cargo del filme canadiense Come True, de Anthony Burns, mientras que la clausura será la ópera prima de Christian Neuman, Skinwalker, estrenos exclusivos en México.

Esta será la primera ocasión en que Feratum saldrá de su cuna Tlalpujahua, conocido por ser productor de esferas y donde en estos momentos se lleva a cabo la feria de esos productos navideños.

"Llevar a cabo el festival en las dos sedes era el plan al inicio del año, se quería crecer hacia este pueblo mágico (Pazcuaro), pero debido a los recortes que tuvimos (económicos), al tema de la logística y al Covid-19 nos impidió llevar estas actividades", señaló Miguel Ángel Marín, director del certamen, durante el anuncio oficial del evento cinematográfico.

"Además para inaugurar esta nueva sede quisimos darle el peso con los pocos eventos presenciales que tendremos, el próximo años esperamos tener los dos pueblos mágicos con nosotros; ahora en Tlalpujahua está la feria de la esfera y queríamos evitar las aglomeraciones, que podría ser complicado y riesgoso", consideró.

El actor Ignacio López Tarso será objeto de homenaje virtual por los 60 años de "Macario", cinta que protagonizó bajo las órdenes de Roberto Gavaldón.

Todas las funciones tendrán carácter gratuito. En Patzcuaro el Teatro Emperador Calzontzin y la Plaza pública tendrán restricciones sanitarias, mientras que en la plataforma Klic estarán disponibles las funciones al mismo tiempo horario que se realicen en pantalla grande, pero con cupo limitado.

Habrá encuentros virtuales con los realizadores, en horario disponible en la página oficial de Feratum.