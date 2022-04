Mask fishing: El miedo de algunas personas a verse menos atractivas sin cubreboca

NUEVA YORK.-A medida que las restricciones de uso de cubreboca en todo el mundo se han relajado, los adolescentes (y adultos) se han encontrado en el centro de un nuevo dilema en las citas: El Mask fishing.

¿Qué es el mask fishing?

El Urban Dictionary define el mask fishing como: “El fenómeno en el que una persona parece ser más atractiva porque lleva una máscara facial”.

La frase surgió en la plataforma de redes sociales TikTok, cuando los usuarios mostraban a sus espectadores cómo se veían con una máscara facial puesta y cómo se veían sin ella, y preguntaban: "¿Soy un mask fishing?"

Entonces sería decisión del público decidir: Si se ven mejor con la máscara puesta, entonces son mask fishing, y si no se ven bien, entonces no lo son.

Hablando con el New York Times, Tanushri Sundaram, de 17 años, dice que cree que todos en su escuela son un poco "mask fishing".

La joven dijo: “Cuando tienes una máscara puesta, solo puedes ver la frente, los ojos, y cuando solo ves eso, simplemente tienes una imagen en tu cabeza de cómo se supone que debe verse alguien.

“Entonces, cuando te quitas la máscara, es como si estuvieras mirando a una nueva persona. Siempre va a ser algo que no esperas”.

“Todavía estoy bastante ansiosa por quitarme la máscara por completo”, señaló. “Si la gente ve la versión más nueva de mí en la que no me gusta verme de la misma manera que antes, hay mucho estrés de que seré percibida como menos bonita de lo que alguna vez fui”.

Por su parte, Nuzhat Ahmed, de 16 años, comentó : “Realmente nunca pensé en eso hasta que la gente lo mencionaba cuando me quitaba el cubreboca para tomar un sorbo de agua. Decían como, "Oh, así no es como imagino que eres" y luego me preguntaba, "Oh, ¿soy mask fishing?"

Clementine Elorriaga, de 17 años, dijo que ni ella ni sus amigos están preocupados por el mask fishing; su prioridad es la seguridad ante el Covid. Ella dijo que se ha hecho conocida en la escuela por adoptar la máscara como un accesorio de moda.

“Coordino el color de mis atuendos con mis máscaras”, dijo Elorriaga. “Entonces, con el K95, tengo el azul, tengo azul claro oscuro, azul oscuro, rosa, rojo y luego también tengo el negro”.

“Lo único para mí probablemente (más incómodo) serían los labios agrietados”, dijo Ebenezer Hagan, de 14 años. “Porque antes, con la máscara, realmente no necesitaba (lubricarlos) porque nadie miraba mis labios y realmente no veía la necesidad. Pero ahora me aseguro de intentar que se vean húmedos y no agrietados”.

EU dejará de aplicar el mandato de la mascarilla en aviones y trenes tras sentencia judicial

El gobierno de Estados Unidos dejará de aplicar el mandato de la mascarilla en el transporte público, después de que una juez federal de Florida dictaminó que la directiva, de 14 meses de antigüedad, es ilegal, anulando un esfuerzo clave de la Casa Blanca para reducir la propagación del Covid-19.

Poco después del anuncio, United Airlines y Alaska Airlines relajaron las restricciones con efecto inmediato en todos los vuelos nacionales.

El fallo de la juez de distrito Kathryn Kimball Mizelle, designada por el presidente Donald Trump, se produjo en una demanda presentada el año pasado en Tampa, Florida, por un grupo llamado Health Freedom Defense Fund.

La juez dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) se excedieron en su autoridad con el mandato, no solicitaron comentarios del público y no explicaron de forma adecuada sus decisiones.

Un funcionario gubernamental dijo que, aunque las agencias estaban evaluando los posibles pasos siguientes, la decisión del tribunal significa que la orden de los CDC de llevar mascarilla en el transporte público ya no está en vigor. La administración todavía podría optar por apelar el fallo o buscar un retraso de emergencia en su aplicación.

El fallo se produce en un momento en el que las infecciones por Covid-19 vuelven a aumentar en Estados Unidos, con una media de 36 mil 251 nuevos contagios y 460 muertes diarios, según una media de siete días, el mayor número de muertes totales por COVID-19 notificadas en el mundo.

La Casa Blanca calificó el fallo de "decepcionante".

La semana pasada, las autoridades sanitarias estadounidenses prorrogaron 15 días el mandato que obliga a los viajeros a llevar mascarilla en los aviones, trenes y taxis, vehículos de uso compartido o centros de tránsito, alegando que necesitaban tiempo para evaluar el impacto del reciente aumento de casos de Covid-19.