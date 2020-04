Mario Iván Martínez une a famosos para contar cuentos a niños

Para un artista como Mario Iván Martínez no ha sido nada sencillo estar en el encierro, pero esta pausa obligada le ha servido para explotar aún más su creatividad y darle paso a un proyecto que no sólo ayudará a los niños y niñas que están en casa en cuarentena, también a sus colegas que están lejos de un escenario o foro: las cápsulas "Desde la distancia… Contando con mis amigos".

"Nació con la necesidad de aliviar un poco el agobio de los niños ahora en el encierro, con la proximidad del 30 de abril; como una forma de darle seguimiento a mi actividad como cuenta cuentos, pero también para sobrevivir nosotros (los artistas). Tomé conciencia de que mi creatividad es mi herramienta, con la que puedo pasar con cordura esta situación tan surrealista que vivimos ahora en el mundo, y decidí grabar unas cápsulas de cuentos para subirlas a las redes, pero me dije, ¿qué tal si no lo hago yo sólo?".

Entonces decidió invitar a sus amigos actores, comunicadores y cantantes a unirse a esta tarea, y cuenta que de inmediato comenzó a recibir respuestas positivas de todos ellos, desde los más consagrados hasta los más jóvenes.

"Encontré en cada uno que la respuesta era similar. Cuando les decía ‘oye tengo este proyecto’ me respondían ‘¡sí, claro!, ¿cuándo?’; fue como echarle agua a la plantita que está triste porque no ha tenido agua y esa es la sensación que he tenido con la respuesta de los compañeros", dijo el actor sobre este proyecto que dará sus primeros pasos a partir de este martes 14 de abril.

Ignacio López Tarso, Juan Ignacio Aranda, Héctor Bonilla, Sofía Álvarez, Eugenia León, Susana Zabaleta, Chantal Andere, Roberto y Evangelina Sosa, Susana Alexander, Luly Rede, Jimena Parés, Pablito Rodríguez, Luigi Vidal, Laura Luz, Maya Zapata, Fernando Memije, Angelita Castany, Hernán del Riego, Sergio Bonilla, Manuel Acosta, Zaide Silvia Gutiérrez y Patricio Castillo son algunas de las figuras que participan en estas cápsulas.

"Me dediqué a seleccionar el material de tal manera que pudiera ser propicio para cada uno. Por ejemplo, a Eugenia León le mande mi poema de 'La Mona Jazzista' y ella lo entonó a capela. En lugar de contarlo hablado lo hace cantando. Cuando se los mostré a algunos compañeros músicos me dijeron que cómo iba a estar ella sola, entonces uno le puso el piano, otro la batería y así sucesivamente, entonces desde su casa musicalizaron la propuesta de Eugenia".

También platicó que Patricio Castillo y su esposa echaron mano de su imaginación y armaron todo un congreso de ratones, como se llama el cuento que les tocó, y ellos se hicieron orejas con el fin de mantener la atención del niño niña.

Las cápsulas "Desde la distancia… Contando con mis amigos" se trasmitirán los martes, jueves y sábados al medio día, a través de las páginas de Facebook Un rato para imaginar, A soñar despiertos y Mario Iván Martínez; después serán subidas a su canal de YouTube para que estén disponibles más tiempo.

Además, todos los viernes el cuentacuentos realizará un Facebook live a través de su cuenta A soñar despiertos, donde contará tres historias, cantará una canción y platicará con sus seguidores.

"Todo esto es un sabroso pretexto para estar en contacto con mis colegas, para vernos, para hablarnos, porque tal vez en otras circunstancias no lo haríamos; por ejemplo, a algunos no los conozco, no tengo relación o amistad con Maya Zapata, pero a través de mi jefe de prensa se le contactó y nos dijo que sí, que estaba en la playa y sí se echaba un cuento, entonces le mande una poesía para niños de Rafael Alberti, que escribió mucho del mar. De eso se ha tratado, de echar redes y ver quién quiere formar parte del proyecto", finalizó Mario Iván Martínez.