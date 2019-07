Marie Chevallier, la plebeya que ingresó a la familia real de Mónaco

Cada vez son más las historias de amor de mujeres que pasaron de ser plebeyas a parte de la realeza. Tal es el caso de personajes como Meghan Markle, Kate Middleton, la reina Letizia de España, la princesa Mette-Marit de Noruega y la propia Grace Kelly, princesa consorte de Mónaco; sin embargo, pocas se pueden comparar con la de Marie Chevallier, quien se convirtió en la esposa de Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía de Mónaco.



Marie Chevallier y Louis Ducruet se juraron amor eterno en la catedral de Mónaco, sitio que el novio escogió para así rendir homenaje a su abuelo, el príncipe Rainiero, ya que en este mismo lugar fue donde se casó con la estrella del cine, Grace Kelly, en 1956, y es el mismo sitio donde ambos se encuentran enterrados.

La boda civil se celebró en el Ayuntamiento del Principado y contó con un grupo muy reducido de invitados, en su mayoría familiares.

Marie Chaville no es como otras consortes de la realeza, su historia es diferente. De acuerdo con la revista "Vanitatis", Marie estudió al igual que Louis en la escuela de negocios francesa, Skema, Administración de Empresas. Después continuaría con sus estudios en Marketing en la Universidad Western California, en Cullowhee, Carolina del Norte, donde el hijo de Estefanía de Mónaco también estudió Marketing Deportivo.

La ahora esposa de Louis Ducruet actualmente trabaja como coordinadora de convenciones y banquetes en el hotel Hermitage Monte-Carlo, pero antes de llegar a este puesto, tuvo que escalar varios peldaños. Marie Chaville se desempeñó como taquillera de la cadena de cines francesa Les Cinemas Gaumont et Pathé, también repartió publicidad y revistas para una agencia en Niza y, además, fue cajera de la cadena de supermercados Gala Leader Price y vendedora de la compañía de ferrocarriles SNCF.

Por otro lado, se sabe que Marie es una gran apasionada de los idiomas, pues domina perfectamente el inglés, francés y español. Louis y Marie duraron cinco años como novios antes de dar este gran paso y junto a su perro Pancake Ducruet, que adoptaron el año pasado, ya son una familia.

El fin de semana se celebró el enlace matrimonial de Marie Chevallier y Louis Ducruet, hijo de la princesa Estefanía de Mónaco, y la pareja ha publicado las primeras fotos de su boda a través de sus cuentas personales de Instagram, con las que revelaron algunos detalles de la ceremonia, además de compartirnos momentos románticos y divertidos de su boda.

En las imágenes publicadas por el novio, Louis Ducruet, podemos ver el romántico momento en el que la pareja sale de la iglesia bajo la lluvia de pétalos blancos que fueron lanzados por los invitados a la catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, donde se llevó a cabo la boda religiosa.

Por su parte, la novia Marie Chevallier, quien trabajó cajera de supermercado, optó por una divertida foto en la que vemos a la pareja en compañía de Pancake, el simpático perro que la pareja adoptó el año pasado, quien los acompañó a su boda civil que se celebró en el Ayuntamiento del Principado.

Otra de las imágenes que han circulado por la web nos muestra a los recién casados, Marie Chevallier y Louis Ducruet, partiendo su enorme pastel de bodas, el cual fue de seis pisos y estuvo adornado con flores de chantilly rojas que formaron una línea justo en medio.

Como era de esperarse, no pudo faltar la foto de los novios con sus respectivas familias. Esta fotografía fue tomada durante la boda civil de Marie y Louis y vemos a la mamá de la novia acompañada también por su padrastro, así como a la princesa Estefanía de Mónaco (quién lució un brillante vestido amarillo) junto a su exesposo y papá del novio, Daniel Ducruet.

Las fotos de los tres vestidos que Marie Chevallier lució para su boda con Louis Ducruet, dieron la vuelta al mundo, generando diferentes reacciones en la web.

El primer outfit que la novia lució durante su boda civil, estuvo a cargo de la firma española Rosa Clará, quien diseñó un vestido pantalón elaborado de crepé de seda con bordado de encaje en la cintura, acompañado con un escote en forma de V que combinaba perfecto con el delicado escote de la espalda.

El segundo vestido y, sin lugar a dudas, el más esperado, fue el que Marie llevó para la ceremonia religiosa el cual fue diseñado por su cuñada Pauline Ducruet, quien creó un vestido corte princesa de escote barco con la cintura entallada y falda voluminosa, acompañado por una larga cola y decorado con flores que tenían un efecto degradado. Este vestido fue confeccionado en el taller parisino Atelier Boisanger.

El atrevido tercer y último vestido fue el que la novia utilizó durante la recepción. Para este modelo, Marie nuevamente apostó por Rosa Clará. En esta ocasión se trató de un modelo "two looks in one", tal como lo describió la firma española que consistió en un diseño corto con escote pronunciado, confeccionado con encaje y aplicaciones en pedrería, acompañado por una sobrefalda hecha de tul extra suave y encaje bordado, con el que la novia deslumbró a todos los asistentes.