María Paula Ocampo quiere tener su línea de ropa deportiva

CIUDAD DE MÉXICO.- El destino cayó rendido ante los encantos de María Paula Ocampo, quien confiesa, ella nunca pensó en ser modelo de profesión, pero fue la visión de unos fotógrafos en su país que la descubrieron y, ahora, incluso ha sido rostro en diferentes videoclips musicales.



María Paula nació en Bogotá, Colombia, es la menor de tres hermanas y es una apasionada del ejercicio y se describe como una chica extrovertida.



Sin embargo, fue hace dos años que decidió arriesgarse. Todo sucedió como un "golpe de suerte", confiesa, pues aunque sentía una pasión por las cámaras nunca se atrevió a posar ante ellas.



"Unos fotógrafos me escribieron por las redes sociales para que les ayudara a posar en una sesión... y desde ahí no he parado, yo a esto le llamo una diosidencia (acontecimientos misteriosos que se dan como si se hubieran sincronizado a través de un plan)".



Paula entrena todos los días, y su pasión por el deporte le hace soñar con tener su propia línea de ropa deportiva y un restaurante de comida saludable. Su sensualidad ha hecho apariciones en videos musicales y ahora quiere dar el gran salto de aparecer en la pantalla de televisión y para ello se está preparando pues no quiere ser sólo una belleza improvisada.