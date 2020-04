Maquillaje según tu signo del zodiaco

CIUDAD DE MÉXICO

El maquillaje forma parte de nuestra capacidad de expresión y en cada uno de nosotros funciona de manera muy distinta. Por ello, las opciones de maquillaje que hoy en día abarrotan las tiendas con múltiples fórmulas como las metálicas, mate, glossy, entre muchas otras.

Sin embargo, ¿habías pensado cuál es el mejor maquillaje según tu signo zodiacal? Esta vez te traemos la respuesta de una manera muy entretenida y así poder experimentar algo nuevo en tu look. Deja que los astros guíen a tu brocha y te aconsejen sobre cuál maquillaje te queda mejor según tu signo.

Aries

El aries es seguro de sí mismo, ambicioso y sensual. Un maquillaje elegante, rico, opulento y excesivo es digno de ti. El estilo femme fatale es el indicado. Un estilo que pocas dominan y que no es difícil de reproducir si sabes cómo lograrlo. Las claves son: piel bien preparada, cejas impecables y definidas, sombreado profundo y en tonos cálidos oscuros, eyeliner, pómulos voluminosos rozagantes e iluminados y como broche de oro labios irresistibles con acabado brillante.

Tauro

Una persona nacida bajo este signo es sencilla e independiente, amante de una vida despojada y digna. Prefiere un estilo de vida sin muchos lujos pero, a pesar de todo es perfeccionista y 100 por ciento defensor de sus creencias. Para Tauro va un maquillaje natural, que en este caso, no significa minimalista. Lógralo con una base cremosa que aporte luminosidad, una sombra nude que puede tener destellos lindos y defínela con un trazo delgado de eyeliner. Aplica poca máscara de pestañas y en los labios opta por un toque de gloss o labial cremoso en tono rosado.

Géminis

Los que nacieron bajo el signo de Géminis generalmente son más complejos que el resto. Esto quiere decir que quiere probarlo todo y vivirlo todo. Es incansable y creativo. El maquillaje holográfico, con efecto unicornio puede ser muy adecuado. Para ello, busca pigmentos iridiscentes, tonos neón o texturas tornasoladas. Existen diferentes productos: iluminadores, sombras de ojos y labiales. Sólo tienes que buscar y experimentar.

Cáncer

Entregados, amorosos, pacientes y cuidadosos, los cáncer son de un optimismo contagioso. Por ello, un look romántico, con un resplandor rosado y mirada dulce será lo ideal. Lo mejor es poner sombras de ojos en tonos tierra en el párpado móvil y un tono más oscuro en el final del ojo, solo para marcar la mirada. Como punto de atención, unos jugosos labios en rosa del tono que más te guste y un golpe de blush que consiga el efecto de unas mejillas como manzanas.

Leo

Las personas regidas por Leo son apasionadas y fieles, gustan del coqueteo y de la seducción, por eso, necesitan un maquillaje que demuestre su fuerza interior. Consíguelo con unos smokey eyes profundos y vibrantes. Primero, aplica la sombra de ojos gris o de intensidad media por el párpado móvil, maquilla la parte externa del párpado móvil con sombra negra. Desliza la misma brocha aún pigmentada con la sombra negra bajo las pestañas inferiores, intentando siempre dejar un fino delineado. Delinea con eyeliner y, por último, maquilla el lagrimal y el arco de la ceja con iluminador. El toque final y muy importante, máscara de pestañas muy intensa.

Virgo

Los Virgo saben conectar con todo, son seres libres y super perfeccionistas. Aman la limpieza y les gusta pasar casi inadvertidos, algo que lograrás con un maquillaje no-makeup. Discreto y favorecedor. Para ello, primero prepara la piel, aplica la base con esponja, para un resultado natural. Rellena las cejas de manera natural sin llegar a exagerar. Aplica sombras en tonos nude, sin olvidar un toque de iluminador. En la boca, el efecto glossy y, si quieres usar máscara de pestañas, que sea discreta, incluso de tono marrón.

Libra

Equilibrio entre alma y cuerpo, masculino y femenino. Son personas estables y pacíficas, aunque autoexigentes. Les gusta sentirse y verse bien. Opta por un maquillaje sensual que grite al mundo tus ganas de vivir. busca un punto de enfoque en tu rostro, la boca o la mirada. Si eliges tu boca como punto focal aplica la base de maquillaje de manera que quede una piel limpia, realza con blush o bronzer que dé como resultado un pómulo bien marcado. Delinea el ojo de forma limpia y utiliza un labial glossy o de color muy vibrante. Si buscas resaltar tu mirada maquilla las líneas de agua interiores y las líneas exteriores más un par de capas de máscara de pestañas.

Escorpio

Las personas más sensuales y sexuales del zodiaco nacieron bajo el signo de Escorpio. Saben sacar partido de sus ventajas naturales y son competitivas y perfeccionistas. La verdad es que portas bien cualquier look. ¿Te atreverías con un estilo gothic-chic?. Se lleva mucho el labial oscuro, casi negro, en la gama de los berenjena, regaliz o bull blood. La piel, ya sabes, muy blanca y el pómulo marcado. Lápiz y máscara negra son también fundamentales.

Sagitario

Siempre van un paso por delante de su tiempo. Se adelantan a las tendencias y, en ocasiones, resultan caprichosas. Un maquillaje casi pin-up, cejas marcadas y bien definidas, además de que la tendencia color block en los ojos sería muy ideal, no olvides llevar el delineado o las sombras a los extremos.

Capricornio

Los Capricornio son solidarios, generosos y tiernos, conservan la calma incluso en las situaciones más duras. Templanza y serenidad son sus lemas. Un trazo de azul o verde sobre las pestañas, blush coral, boca en rosa de tono natural pero que resalte del resto de la piel.

Acuario

Los acuario son serenos y alegres, coquetos en extremo, creativos y arriesgados, lo que los hacen muy deseables y atrevidos. Tu look debe comunicar tus sentimientos. ¿Y qué mejor forma de expresarte que con la mirada? Un maquillaje que agrande tus ojos es ideal para ti. Cejas bien delineadas, aplicar un tono de sombra clara como un tono lavanda por el párpado móvil y otro un poco más oscuro sobre las pestañas superiores, buscando una línea no demasiado gruesa. El resto del rostro con acabado muy natural.

Piscis

Desorganizadas, lo importante no es la acción, sino el pensamiento que influye sobre las cosas y las transforma, así es como se define un Piscis. Lo tuyo es un look de maquillaje en tonos pastel, dulce, pero colorido e interesante. Y estás de suerte porque esta temporada se llevan mucho esos colores: amarillo limón, verde menta, rosa palo, azul cielo. Mientras resaltes los ojos con colores inesperados dale a el resto de tu rostro un acabado glossy y natural pero no en tonos nude si no con corales o rosados.

Recuerda que esta es una guía, ante todo lo importante es que sientas comodidad y plenitud con tu maquillaje.