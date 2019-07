Malnutrición y falta de vitaminas A, C y D, factores de nacimiento prematuro

Guadalajara.- La falta de vitaminas A, C y D puede causar problemas durante el embarazo además de parto prematuro y una mayor propensión a que el bebé desarrolle problemas de salud en la edad adulta, afirmó la neonátologa mexicana Alicia Robledo.



“Si durante la infancia y adolescencia tuvieron malnutrición, en el momento en que la mujer se embaraza, ya tienen un handicap (desventaja) que va a repercutir en que el bebé tenga bajo peso cuando nazca o tenga prematurez”, explicó la especialista.



Robledo detalló que la falta de vitamina A se presenta en 20 millones de embarazadas en el mundo y en 190 millones de niños en edad escolar



En México, el 87 % de las mujeres gestantes tiene deficiencia o insuficiencia de vitamina D y el 55 % de los bebés prematuros con peso menor de un kilogramo carece de esta vitamina, abundó.



El 30 % de los niños en México de entre 5 y 11 años tienen deficiencia de vitamina A y cifra se eleva a entre 60 % y 70 % cuando se trata de adolescentes, agregó la jefa del servicio de cuidados intensivos neonatales del Centro Médico Nacional.



La falta de alguna de estas vitaminas puede propiciar que las mujeres tengan mayor riesgo de infección en el puerperio, problemas genitourinarios y preeclampsia (problemas de hipertensión y aumento de peso en el embarazo), los que pueden derivar en eclampsia y el peligro de terminar el embarazo en terapia intensiva, afirmó.



Robledo detalló que en cuanto al bebé las consecuencias pueden ser presentar peso bajo o prematurez, síndrome de dificultad respiratoria, alteraciones en desarrollo y maduración en el feto y el recién nacido.



Además propicia lesiones oculares, alteraciones inmunológicas y retardo en el crecimiento y neurodesarrollo en la infancia que repercuten en problemas escolares además de problemas en el proceso de síntesis de neurotransmisores en el sistema nervioso central.



La especialista recomendó tener una nutrición balanceada y completa antes durante y después del embarazo, si es que están lactando, y sugirió la ingesta de vitaminas complementarias



No obstante alertó de la necesidad de que estos sean prescritos por un especialista de acuerdo a cada caso y no sean consumidos de manera indiscriminada.



Aseguró que hay padres de familia que compran los suplementos vitamínicos que ofrecen las farmacias en forma de gomitas de azúcar y los dan a los niños como si fueran caramelos, una práctica que puede ocasionar una intoxicación en el menor.



“Siempre tienen que ser por indicación médica porque se tiene que hacer una evaluación nutricional completa, evaluar qué tiempo y cuánto se le va a dar al niño porque no son caramelos y son tóxicos y si los niños se intoxican y no se atienden a tiempo puede tener consecuencias graves”, alertó