MACO adeuda 1,5 millones de pesos a 19 trabajadores

La asociación civil Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (MACO), A.C., responsable del recinto más importante del estado, reconoció que existe una deuda con 19 trabajadores de alrededor de un millón 500 mil pesos por nómina, pero responsabilizó a la administración del inmueble de fallas en la comprobación de gastos que imposibilitaron que durante 2020 pudieran recibir recursos del gobierno estatal. Además, buscarán cambiar al personal operativo y prometen saldar los adeudos.

"En 2019 recibimos una donación de parte del gobierno del estado y a lo largo de todo el año pasado se fue retrasando la comprobación de los gastos, este tema administrativo derivó en que no pudimos recibir recursos durante el 2020. En los videos que han salido se ve a Cecilia Mingüer decir que estuvieron trabajando durante la pandemia para poder hacer la comprobación correspondiente. Esta es la realidad. Lo que queremos que quede muy claro es que nosotros, como Asociación y como Mesa directiva, estamos tratando de conseguir los recursos, ya sea a través del sector privado o de donativos, que nos permitan cumplir con los trabajadores. Nosotros vamos a pagar todos los salarios no saldados desde el año pasado y hasta la fecha", explicó en entrevista José Luis Bustamante del Valle, secretario de la asociación civil Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, A.C.

De acuerdo con Bustamante, el retraso en la comprobación de gastos de los recursos donados se debió a un "inadecuado" manejo administrativo de parte de la dirección del museo. "Podríamos decir que se trató de una negligencia porque no es posible que durante todo el año 2020 no se hayan podido comprobar, esta falla se tiene que reconocer", aseguró.

En 2019, explica Bustamante, el gobierno estatal donó alrededor de 4 millones de pesos, cifra que, dijo, serviría no sólo para la operación del recinto, también para solventar pasivos que habían "arrastrado" y para la nómina de 19 trabajadores.

"Nosotros no estamos en la estructura del gobierno, son donativos que tenemos que comprobar y que nos entregan anualmente. El detalle es que, si no entregamos lo de 2019, no podemos esperar los del 2020 ni los del 2021. Nosotros buscamos los recursos, pero la administración del dinero la hace el museo".

El secretario de la asociación civil dijo desconocer el desglose de los recursos que en 2019 se entregó a la dirección, tampoco pudo precisar cómo se determina el monto que requieren anualmente ni si lo que entrega el gobierno estatal es el único donativo que recibe la AC. "Una cosa son los gastos fijos como la nómina, servicio y mantenimiento, y otra cosa es lo que se usa para las exposiciones. Lo que nos dona el gobierno estatal es muy variable".

Los recursos para saldar la nómina de 19 empleados, dijo, se solventarán con la venta de obras de tres artistas, quienes donarán sus piezas. Entre ellos, Rubén Leyva, presidente de la Asociación. "Lo que pedimos es paciencia, con la venta vamos a pagar. Además, seguimos gestionando más apoyos".

Sólo de nómina, indicó Bustamante, son alrededor de 130 mil pesos mensuales. A la fecha, dice, la deuda, sumada a pago de prestaciones, es de alrededor de un millón 500 mil pesos. Esta cifra es la que se busca obtener con la venta de obras de artistas.

"Todo está sujeto a los tiempos en que podamos venderlas, pero también seguimos buscando mecenas y patrocinadores para que el museo siga operando con normalidad".

Cecilia Mingüer Vargas y Laura Cravioto, directora y coordinadora de los Servicios Educativos del museo, respectivamente, que se mantienen atrincheradas desde el viernes en el interior del inmueble, aseguran que la A.C. tiene intención de cerrar el museo.

El sábado, Amigos del Museo, en una carta, aseguraron que no existe ninguna intención de cierre y que todas las deudas laborales serán solventadas.

Bustamante sostiene que requieren hacer una reestructuración operativa y administrativa del museo.