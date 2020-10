Louise Glück, poeta de la decepción y la muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Louise Glück, la poeta estadounidense galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020 es en palabras del poeta Roberto Amézquita, "una poeta de la decepción, del rechazo, de la muerte, de la traición, y por supuesto del amor, en contraste con todos esos sentimientos".

Amézquita, el poeta que esta mañana subió a la revista electrónica "Círculo de Poesía", cinco poemas de Glück sobre el luto y el duelo, asegura que la Nobel es maestra en todos estos sentimientos grises, soturnos, sentimientos oscuros, de lo que se canta también en el blues, en el fado o en nuestro bolero.

"Es una poeta de esa profundidad, de esos sentimientos; del duelo, de la decepción, del amor, de la muerte. Estos poemas tratan de la muerte de su padre, sobre todo, dice: 'El ángel de la muerte vuela bajo, sobre la cama de mi padre, sólo mi madre lo ve. Ella y mi padre están solos en la habitación'"

"Nos va contando como su madre lo acaricia, se reclina, cómo le deja de temer al cuerpo, al cadáver cuando su padre se ha muerto", señala Amézquita, quien relata que esa es la virtud de "Círculo de Poesía", la revista electrónica que desde 2008 tienen y en la que han publicado desde 2015 traducciones de varios de los poemas de Louise Glück.

Celebra además que el Nobel haya recaído en una poeta de la intimidad, de un tono íntimo, postconfesional.

"Es una mujer magnífica, aficionada a la botánica, conoce los nombres científicos de las plantas, además de sus etapas de desarrollo, cómo es que se genera la maravilla en un jardín y toma eso para construir un poema, para ir con la hiedra de los sentimientos más arrasadores subir por el tronco del pensamiento profundo", afirma.

Dice además que es significativo también que en tiempo de pandemia, donde esta cancelada la posibilidad social de relacionarnos, la Academia Sueca premie a lo que nos es más íntimo, más interior, que expresa de un modo más hondo lo que somos los seres humanos, que es la poesía; "y que lo haga además con una poeta que con tal delicadeza defiende este tono de una confesión".

Aquí algunos poemas de Glück, publicados por "Círculo de Poesía":

METAMORFOSIS

Noche

El ángel de la muerte vuela

bajo sobre la cama de mi padre.

Sólo mi madre lo ve. Ella y mi padre

están solos en la habitación.

Ella se inclina sobre él para tocar

su mano, su frente. Ella está

tan acostumbrada a la maternidad

que ahora acaricia su cuerpo

como lo haría con los otros niños,

primero suavemente, luego

habituada al sufrimiento.

Nada es ni un poco diferente.

Incluso la mancha en el pulmón

estuvo siempre ahí.



Metamorfosis

Mi padre me ha olvidado

en la emoción de morir.

Como un niño que no quiere comer,

no se da cuenta de nada.

Me siento al borde de su cama

mientras los vivos nos rodean

como tantos tocones de árboles.

Una vez, por la pequeñísima

fracción de un instante, pensé

que estaba vivo otra vez en el presente;

Entonces me miró

como mira un ciego

directo al sol, ya que

lo que sea que pueda hacerle

está hecho.

Entonces su ruborizado rostro

se apartó de lo acordado.



Para mi padre

Voy a vivir sin ti

como aprendí una vez

a vivir sin mi madre.

¿Crees que no lo recuerdo?

Toda la vida he pasado intentando recordar.

Ahora, después de tanta soledad,

la muerte no me asusta,

ni tu muerte, ni aun la mía.

Y esas palabras, la última vez,

no tuvieron poder sobre mí. Lo sé

el amor intenso siempre lleva al duelo.

Por una vez, tu cuerpo no me asusta.

De vez en cuando, paso mi mano por tu cara

ligeramente, como un paño sobre el polvo.

¿Qué me puede sorprender ahora? No siento

ninguna frialdad que no pueda explicarse.

Contra tu mejilla, mi mano está tibia

y llena de ternura.