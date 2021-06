Los vestidos de novia de la realeza dignos de un cuento de hadas

REDACCIÓN.- A casi 40 años de que la Princesa Diana usó su vestido de novia tras su boda el 29 de julio de 1981 con el Príncipe Carlos, de Inglaterra, la prestigiosa prenda será exhibida por primera vez en el Palacio de Kensington, publicó el Daily Mail.

El medio británico destacó que los hijos de Diana, el duque de Cambridge, William, de 38 años de edad, y el duque de Sussex, Harry, de 36, acordaron prestar el romántico vestido de novia de tafetán de seda de su madre a “Historic Royal Palaces” para una exposición temporal.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Con esto se abre la puerta para platicar sobre los principales atuendos nupciales de la realeza a nivel mundial, quienes ponen la pauta para todas las novias que sueñan con un ajuar de novia de cuento de hadas.

El impresionante vestido de novia que utilizó Diana de Gales para unirse en matrimonio con el Príncipe Carlos de Inglaterra ser{a exhibido por primera vez desde el día de su boda.

Princesa Diana de Gales

En el año 1981 el mundo se paralizó por unos segundos cuando tuvo lugar la ceremonia de moda entre Lady Di y el príncipe Carlos. Carismática, elegante y agradable, Diana logró cautivar a los ciudadanos británicos, así como al mundo entero. Querida por la gente, nadie se quería perder los detalles de su gran celebración.

Para la ocasión vistió un traje diseñado por David y Elizabeth Emanuel valorado en 150 mil euros. Puede que el precio parezca algo elevado, pero el modelo llevaba incrustadas 1000 perlas y lentejuelas como decoración.

Diseñado por: David and Elizabeth Emanuel

Precio: €150,000*

La ahora Reina de España, Letizia, utilizó un modelo conservador para el día de su matrimonio, con el entonces Príncipe Felipe de España.

Letizia de España

Cuando la reina Letizia de España se unió en matrimonio al entonces príncipe Felipe, todavía les quedaban algunos años para llegar a ser reyes. Letizia eligió para la gran ocasión al modista Manuel Pertegaz para que se hiciera cargo del diseño.

Como complemento llevó una tiara de plata recubierta en diamantes que combinaban a la perfección su velo en tono marfil que alcanzaba los 3 metros de largo hecho en tul de seda natural.

Diseñado por: Manuel Pertegaz

Precio: $7,000,000*

Grace Kelly siempre fue una monarca de cuento de hadas, para muestra el ajuar que utilizó el día de su boda.

Grace Kelly

Grace Kelly vivió una boda espectacular con el príncipe Rainier III de Mónaco en el año 1956. Si bien parece muy lejano, el buen gusto y la elegancia es un arte que se maneja desde mucho antes de que lo supiéramos. El caso más significativo es el de la siempre gloriosa Grace Kelly.

Diseñado por Helen Rose, y con un valor estimado de 65 mil dólares, no cabe duda que se puso mucho empeño y trabajo duro en la creación de esa magnífica obra de arte. De hecho, Kate Middleton se inspiró en este modelo para su propio traje de novia.

Diseñado por: Helen Rose

Precio: $65,000*

Meghan Markle protagonizó una de las bodas reales más recientes de los últimos años. Cumpliendo el sueño de una actriz americana de casarse con un príncipe.

Meghan Markle

Meghan Markle es la estrella de la realeza británica, aun cuando ya no forma parte de ella. Uno de los eventos más importantes del Reino Unido en los últimos años fue la boda del príncipe Harry con la que en su día se hiciera famosa por su papel en la serie de abogados Suits.

Meghan se veía radiante en su vestido del diseñador Waight Keller especialmente hecho para Givenchy. No resulta raro que el presupuesto rondara los 120 mil euros, pues un miembro de la realeza no repara en gastos. Es importante recalcar que la calidad del traje era impecable, lleno de gracia y elegancia y le hizo a la novia la justicia que se merecía.

Diseñado por: Waight Keller para Givenchy

Precio: 122,000€*

La princesa Kate Middleton portó un modelo elegante y conservador para caminar hacía el altar y unirse en matrimonio con el Príncipe William.



Kate Middleton

La duquesa de Cambridge se casó en el 2011 con el príncipe William, y lo hizo por todo lo grande en una celebración que no dejó indiferente a nadie. Su vestido, diseñado especialmente por Sarah Burton, alcanzó la desorbitada cifra de 450 mil euros. No son muchos en el mundo los que pueden permitirse un precio semejante para un traje de novia.

Sin embargo, no se puede negar que Kate Middleton se veía impecable con su vestido, su velo y la cola de varios metros que se ha visto a su hermana Pippa llevar. Formar parte de la realeza no es fácil, pero tiene algunos beneficios que no se pueden negar.

Diseñado por: Sarah Burton

Precio: €450,000*

Sofia Hellqvist es una princesa en la vida real, por lo que tenía sentido que su vestido fuera adecuado para alguien de su estatura real.

Sofia Hellqvist

Sofia Hellqvist es una princesa en la vida real, por lo que tenía sentido que su vestido fuera adecuado para alguien de su estatura real. El vestido de la princesa Sofía de Suecia fue diseñado por Ida Sjostedt, un taller sueco. Tenía un escote en V abierto, una silueta en forma de A y una cintura imperio.

La princesa Sofía acentuó el vestido con un velo de encaje de estilo catedral, una tiara de diamantes brillantes y esmeraldas, cortesía del rey Carlos XVI Gustavo, y aretes de diamantes en forma de lágrima. Llevaba un ramo de flores blanco y naranja en sus manos mientras caminaba por el pasillo, observada por cientos de invitados de todo el mundo.

Diseñado por: Ida Sjostedt

Precio: $5,000- $10,000 *