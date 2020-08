Los misterios que envuelve el 31 de Julio en las historias de Harry Potter

Sin duda alguna las fechas no son coincidencia dentro de los libros escritos por JK Rowling, quién comparte su cumpleaños con el maguito más famoso del mundo, además de considerar el 31 de julio para varios sucesos importantes en la historia.

Un año después, el 31 de julio de 1992, Dobby el elfo doméstico llegó a los Dursely para advertir a Harry que no volviera a Hogwarts. Dobby terminó castigando a Harry con los Dursley y el Ministerio de Magia.

En 1996, antes de su sexto año en Hogwarts, Harry comenzó a celebrar su decimosexto cumpleaños en Burrow, el hogar de la familia Weasley, pero Remus Lupin arruinó el ambiente de celebración con la noticia de los ataques de Dementor.

Al año siguiente, el 31 de julio de 1997, los Weasley organizaron una fiesta de cumpleaños para Harry cuando el Ministro de Magia, Rufus Scrimgeour, apareció para entregar a Harry, Ron y Hermione, los objetos anotados en el testamento de Dumbledore. Esto incluyó su deluminator para Ron, The Tales of Beedle the Bard para Hermione, y la primera snitch que atrapó (que contiene la Piedra de la Resurrección) para Harry.

En cuanto a la importancia detrás de escena del 31 de julio, la fecha marca el cumpleaños del creador de Harry Potter , JK Rowling . El autor nació en esa fecha en 1965, que es de donde surgió la inspiración para el cumpleaños de Harry.

Tampoco es la única del mundo exterior que comparte el cumpleaños de Harry; Richard Griffiths, quien interpretó a Vernon Dursley, también nació el 31 de julio. En 2011, Rowling celebró la fecha importante abriendo el registro para Pottermore. La adaptación del libro de Harry Potter y el niño maldito también se lanzó el 31 de julio de 2016.